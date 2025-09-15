PSOE-A llevará al Parlamento una ley para "bajar la ratio" y garantizar una educación de "calidad" en Andalucía

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 11 de septiembre de 2025, en Sevilla. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

CÁRTAMA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS) El Grupo Socialista va a registrar en el Parlamento andaluz una proposición de ley "para bajar la ratio" de alumnos por aula y "garantizar" así "la calidad y la dignidad de la educación en los centros educativos públicos de Andalucía".

Así lo ha anunciado este lunes la portavoz del Grupo Socialista y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una atención a medios en Cártama (Málaga) junto al secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ante el colegio 'Los Remedios' de dicha localidad en la que ha explicado que, este lunes, y coincidiendo con el inicio del curso escolar en algunas etapas educativas, los socialistas andaluces organizaban "una acción coordinada en todas las provincias de Andalucía" en materia educativa.

María Márquez ha comenzado criticando que el centro educativo de Cártama ante el que ha convocado a los medios de comunicación es un "colegio de chapas", y de "vergüenza", y ha censurado por ello la gestión del Gobierno andaluz del PP-A de Juanma Moreno, un presidente que "lo único que quiere es posar para la foto", y que, según ha continuado reprochando la portavoz socialista, "está más preocupado por ser 'instagramer', 'influencer'", que por "ser un gestor de los recursos públicos de los andaluces".

En esa línea, la 'número dos' de la dirección del PSOE-A ha retado a Moreno a que "venga a dar la cara" a dicho colegio de Cártama y se asome así "a la Andalucía real", y ha criticado que haya "un colegio chapa" como ese cuando la Junta que gobierna el PP-A "ha recibido 7.576 millones de euros de fondos europeos" de los que "peleó el presidente" del Gobierno, Pedro Sánchez, "en Bruselas mientras el Partido Popular intentaba boicotear que ese dinero llegara a España", según ha apostillado.

María Márquez ha criticado que, entre "esos 7.576 millones de euros", Juanma Moreno "no ha encontrado dinero para solucionar la situación de los niños de Cártama", y ha advertido de que "hay 3.000 niños en la provincia de Málaga en colegios chapa", algo que ha tachado de "indecencia" y de "indignidad".

En el conjunto de Andalucía, según ha abundado, "son 11.000 los niños andaluces que están en aulas chapa por culpa de una política de desprecio absolutamente a lo público y a los colegios públicos por parte de Moreno Bonilla".

Dicho esto, ha recordado que la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, celebró la semana pasada "una reunión en Cádiz con los profesionales del sector educativo" en la que la dirección de los socialistas andaluces se comprometió a "registrar en el Parlamento de Andalucía una ley para bajar la ratio", que es el anuncio que María Márquez ha querido comunicar este lunes, según ha confirmado ella misma.

La vicesecretaria general del PSOE-A ha incidido en subrayar que Juanma Moreno "tiene más dinero que nunca", y en considerar que "no es posible que ese dinero se esté destinando a dedo y sin control a las empresas privadas de Andalucía de los amigos del presidente" de la Junta.

Ante ello, ha señalado que, "teniendo la oportunidad que tenemos, recibiendo más dinero que nunca", desde el PSOE-A quieren que "eso se revierta", desde la premisa de que hay "una oportunidad histórica" para colegios como el citado de Cártama, y para "tantos centros educativos y de salud y tantos hospitales" de la comunidad autónoma.

Desde esa premisa, el Grupo Socialista va a "llevar al Parlamento una ley para que se baje la ratio, para garantizar la calidad y la dignidad de la educación en los centros educativos públicos de Andalucía", según ha remachado María Márquez.