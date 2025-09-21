El PSOE llevará a pleno de la Diputación "el uso partidista" de la emisión de recibos del patronato de recaudación

Archivo - El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Josele González, se dirige al presidente de la Diputación en un pleno, en una imagen de archivo. - PSOE - Archivo

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial del Partido Socialista en la Diputación de Málaga llevará al pleno de la institución previsto para el próximo jueves el que han tildado como "uso partidista" de la emisión de recibos del Patronato de Recaudación Provincial.

Así se desprende de la moción que ha registrado el PSOE al respecto y a la que ha tenido acceso Europa Press, y que suscriben el portavoz del grupo, Josele González, y el diputado Miguel Espinosa.

Así, el PSOE pretende que se apruebe el texto de la moción por el cual el pleno reprobaría públicamente "el uso partidista" del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga "por la inclusión de mensajes de carácter político en los recibos de tributos municipales".

En este sentido, Josele González, ha criticado que en los recibos de la tasa de basura correspondiente a varios ayuntamientos "se ha incluido incluyendo un texto en el que se atribuye el incremento de la cuota a una Ley aprobada por el Gobierno de España".

"Estamos ante un hecho de enorme gravedad: el uso de un organismo público para fines partidistas y propagandísticos, vulnerando el principio de neutralidad institucional y manchando el buen nombre de una entidad que debería estar al servicio de todos los malagueños y malagueñas, no de los intereses electorales del PP", ha criticado el portavoz socialista.

Por lo expuesto, y tal y como recoge la moción, el PSOE exige la retirada inmediata "de cualquier texto de carácter político, valorativo o propagandístico en los recibos emitidos por el Patronato", a la vez que insta a la diputada responsable a que asuma responsabilidades políticas por este hecho.

"Habría que preguntarse si esta práctica se está extendiendo a otros ayuntamientos de la provincia, (parece que así es), si existen precedentes de semejante manipulación en recibos tributarios y, sobre todo, quién ha tomado esta decisión", ha dicho por su parte el diputado del PSOE, Miguel Espinosa, en alusión a la petición a la diputada de Hacienda de responsabilidades políticas.

La moción pide que el Patronato de Recaudación garantice que desde ahora se limite a sus competencias administrativas, "adoptando protocolos o algún reglamento que impidan la utilización de sus comunicaciones como herramienta de propaganda partidista".

Y por último el texto insta a trasladar estos acuerdos al Consejo Rector y a la Gerencia del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga y a todos los ayuntamientos de la provincia que tienen suscrito convenio con el Patronato.