El PSOE de Málaga acusa a Moreno de estar "con Abascal y Feijóo en el apoyo a la guerra ilegal de Trump"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar - PSOE

CÁRTAMA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha acusado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de estar "con Abascal y Feijóo en el apoyo a la guerra ilegal de Trump".

En una visita al municipio de Cártama, Aguilar ha recordado a Moreno "que las bases militares de Estados Unidos de Rota y Morón están en Andalucía". "Es decir, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decide no participar en la guerra ilegal de Trump contra Irán, está protegiendo los intereses de Andalucía y está dando más seguridad a los andaluces y andaluzas", ha afirmado.

"Hay que preguntarle a Juanma Moreno por qué prefiere estar con Abascal y Feijóo en el apoyo a la guerra ilegal de Trump que apoyando al presidente del Gobierno de España en su defensa de la paz", se ha preguntado.

Así, ha incidido en que "cuando Juanma Moreno afirma que España está aislada en Europa, pone de manifiesto su ignorancia. Lo que amenaza a la economía andaluza es la guerra ilegal que ha iniciado Trump, no la amenaza de aranceles que ha hecho Trump a España. Los principales líderes europeos han salido en apoyo a Pedro Sánchez y a España frente a esa amenaza de Trump. No se pueden imponer aranceles a España, puesto que España es parte de la Unión Europea", ha expuesto. "La inmensa mayoría de los andaluces y andaluzas lo tenemos claro: no a la guerra", ha concluido.