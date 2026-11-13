El PSOE de Málaga advierte de que el 29N "están en juego las pensiones"

Acto de campaña del PSOE de Málaga en Vélez-Málaga. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha advertido este viernes en la localidad malagueña de Vélez-Málaga de que en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre "están en juego derechos fundamentales como las pensiones, la vivienda y los servicios públicos".

La candidata socialista al Congreso de los Diputados Mari Nieves Ramírez ha asegurado que el PSOE llega a esta campaña "con muchísimas ganas, fuerza, ilusión y orgullo porque nos jugamos seguir avanzando o que llegue el modelo de la motosierra de la derecha y la extrema derecha".

Ramírez, que ha estado acompañada por el secretario general del PSOE de Vélez-Málaga, Víctor González, el alcalde de Almáchar, Antonio Yuste, y representantes de la agrupación socialista local, ha destacado la importancia de defender el sistema público de pensiones.

Al respecto, ha dicho que desde 2018 las pensiones en Málaga han subido en torno a 400 euros y ha recordado que "el PP y Vox siempre se han opuesto a su revalorización conforme al IPC".

La candidata socialista también ha criticado la actitud de la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, y ha asegurado que están "cansados de que venga a la Axarquía a regañarnos". "Ya está bien de que venga a hablar de movilidad cuando tenemos los problemas de la carretera del Arco y el calvario que está suponiendo la entrada de Vélez-Málaga en el Consorcio de Transportes. Menos regañar y más asumir sus responsabilidades", ha exigido.

En materia de vivienda, Ramírez ha recordado las reivindicaciones de la huelga general del pasado 11 de noviembre sobre salarios, vivienda y coste de la vida y ha defendido las medidas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez "para facilitar el acceso a una vivienda asequible".

Al respecto, ha criticado que la Junta de Andalucía "dejara sin ejecutar más de 1.300 millones de euros destinados a vivienda en el presupuesto del pasado año". "Es indecente que, ante este drama, se quede un solo euro en el cajón", ha afirmado.

Por esto, Ramírez ha señalado que "las urnas están completamente vacías y las vamos a llenar de votos progresistas", para lo que ha reivindicado "el voto útil al PSOE para seguir avanzando".

Por su parte, Víctor González ha destacado que en Vélez-Málaga hay "más de 15.000 pensionistas que tienen su pensión en juego el 29 de noviembre". "El PSOE es la garantía de que las pensiones sigan subiendo conforme al IPC, un derecho que aprobamos por ley con el voto en contra del PP y Vox", ha manifestado.

También ha lamentado el deterioro del transporte público tras la incorporación de Vélez-Málaga al Consorcio Metropolitano y ha reseñado que los usuarios "llevan seis meses sufriendo frecuencias insuficientes, rutas que no se han reforzado y autobuses fantasma que solo aparecen en los horarios".

Finalmente, la secretaria de Formación del PSOE de Vélez-Málaga, Mónica Bermúdez, ha llamado a la participación el 29N para "seguir manteniendo un país referente en la defensa de los derechos, la libertad y la igualdad".