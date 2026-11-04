PSOE Málaga advierte que el 29N "está en juego el futuro de las políticas de dependencia y atención a la discapacidad"

Acto del PSOE de Málaga sobre políticas de dependencia y atención a la discapacidad. - PSOE DE MÁLAGA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Málaga ha advertido este miércoles de que en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre "está en juego el futuro de las políticas de dependencia y atención a la discapacidad".

Así lo han defendido los socialistas durante un encuentro celebrado en la Biblioteca de San Zoilo de Antequera (Málaga) con representantes del tercer sector para abordar las novedades legislativas en estas materias, analizar las necesidades de las entidades sociales y reivindicar el fortalecimiento del Estado del bienestar.

El cabeza de lista socialista al Congreso por Málaga, José Bernal, ha destacado la importancia de situar las políticas sociales "en el centro del debate público". "Fue justamente el PSOE el que puso en marcha la Ley de Dependencia y ha sido justamente el PSOE cada vez que ha gobernado en España quien ha mimado la Ley de Dependencia", ha señalado.

Bernal ha defendido la necesidad de seguir fortaleciendo la atención a las personas dependientes y con discapacidad. "Esto pasa por o avanzamos o se retrocede", ha advertido, al tiempo que ha asegurado que "un gobierno progresista permitirá seguir avanzando en estas políticas, mientras que un gobierno de derechas supondría un retroceso que afectaría especialmente a quienes más necesitan la protección del Estado".

Por su parte, la secretaria coordinadora del Área de Políticas del Estado del Bienestar y Derechos de la Ciudadanía del PSOE de Málaga, Estefanía Martín Palop, ha criticado que las personas dependientes en Andalucía "soportan esperas superiores a los 450 días para recibir atención y que muchas fallecen sin haber accedido a las prestaciones que les corresponden".

Martín Palop ha defendido que las reformas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez "permitirán reducir la burocracia, mejorar las prestaciones, ampliar los servicios y reforzar la financiación" y ha recordado la modificación del artículo 49 de la Constitución para actualizar el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. "El BOE es la mejor herramienta que tiene la política para mejorar la vida de las personas", ha afirmado.

Por su parte, el secretario de Políticas del Estado del Bienestar del PSOE de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, ha explicado que el encuentro pretende dar a conocer las modificaciones legislativas en materia de dependencia y discapacidad y su repercusión tanto en las entidades del tercer sector como en las personas beneficiarias.

Según ha señalado, las reformas introducen tres avances fundamentales: una atención centrada en la persona, la simplificación de los trámites administrativos y el reconocimiento y ampliación de los derechos de las personas cuidadoras.

Asimismo, ha destacado que estas modificaciones vienen acompañadas de una financiación extraordinaria de 6.200 millones de euros para 2026 y 2027, de los que, según ha indicado, 954 millones corresponderán a Andalucía. "No habrá excusas en Andalucía para poder atender todas las necesidades que hay de las personas que están en lista de espera", ha afirmado.

La jornada, en la que también ha participado el candidato socialista al Senado José García León, ha sido clausurada por el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar.