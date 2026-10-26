El PSOE de Málaga advierte de que en estas elecciones "están en juego las pensiones de más de 270.000 malagueños"

La vicesecretaria general del PSOE de Málaga y candidata socialista número dos al Congreso de los Diputados por Málaga, Desirée Cortés, y el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en el mercadillo de Álora (Málaga). - PSOE DE MÁLAGA

ÁLORA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE de Málaga y candidata socialista número dos al Congreso de los Diputados por Málaga, Desirée Cortés, ha advertido este lunes de que en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre "están en juego las pensiones de más de 270.000 malagueños".

"Nos jugamos las pensiones de hoy, pero también la tranquilidad de mañana", ha afirmado durante una acción informativa celebrada en el mercadillo de Álora, junto al secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, tal y como ha comunicado la formación en una nota. Así, Cortés ha defendido el compromiso de los socialistas con el sistema público de pensiones frente a las políticas de recortes y privatizaciones de las derechas.

En este sentido, Cortés ha señalado que "las pensiones no son un regalo de ningún gobierno. Son un derecho conquistado después de toda una vida de trabajo, sacrificio, esfuerzo y cotizaciones", al tiempo de precisar que las pensiones "representan la tranquilidad de padres, madres, abuelos y abuelas, pero también una garantía para quienes hoy trabajan y cotizan".

Asimismo, la candidata socialista ha destacado que, desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, la pensión media en la provincia de Málaga ha pasado de 857 a 1.255 euros mensuales. "Estamos hablando de casi 400 euros más al mes. Esa es la diferencia entre un Gobierno que apuesta por mejorar las pensiones y quienes ponen en duda el futuro del sistema público", ha señalado.

Cortés ha añadido que en Málaga se destinan cerca de 380 millones de euros mensuales al pago de pensiones, unos recursos "fundamentales para miles de familias y también para la economía de los municipios". "Detrás de estas cifras hay hogares que cuentan con estos ingresos para salir adelante y comercios de nuestros pueblos que viven de esa actividad económica", ha explicado.

En esta línea, ha valorado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya vinculado la revalorización de las pensiones al IPC para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. "No podemos permitir que quienes han levantado este país pierdan poder adquisitivo y tengan dificultades para pagar la compra, la luz o la vivienda", ha asegurado. "El 29 de noviembre, con el Partido Socialista, las pensiones se defienden, las pensiones no se tocan", ha añadido.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha afirmado que el 29 de noviembre los malagueños tendrán que elegir entre "seguir avanzando en derechos y conquistas sociales o retroceder con los recortes que plantean la derecha y la extrema derecha".

Aguilar ha contrapuesto la política de pensiones de los gobiernos del PP y del PSOE. "Frente a un Partido Popular que incrementó las pensiones solo un cuatro por ciento, tenemos un gobierno de progreso, el gobierno de Pedro Sánchez, que las ha incrementado en estos 8 años un 23,6%", ha subrayado.

El secretario general ha advertido de que las derechas cuestionan la viabilidad del sistema público de pensiones y presentan su futuro como un problema para "justificar posibles recortes y abrir nuevas oportunidades de negocio a los sistemas privados". "Como ocurre con la sanidad y la educación, allí donde hay un derecho público, las derechas ven una oportunidad de negocio", ha afeado.

Por último, Aguilar ha hecho un llamamiento a los más de 270.000 pensionistas de la provincia de Málaga para que se movilicen el próximo 29 de noviembre. "Nos jugamos que las pensiones sigan revalorizándose y que nadie cuestione este derecho. Con un Gobierno socialista, las pensiones no se tocan", ha concluido.