PSOE de Málaga afea que el Consistorio ceda gestión de "datos públicos sensibles" a una multinacional por 1,6 millones

El concejal socialista Pablo Orellana. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que llevará el próximo lunes a la próxima comisión de Innovación Tecnológica la paralización del contrato de "hasta 1,6 millones de euros" con el que el equipo de gobierno del Partido Popular "pretende llevarse el ordenador central del Consistorio a un centro de datos privado".

Por su parte, el concejal socialista Pablo Orellana ha criticado "la gravedad de dejar en manos de un tercero" el conocido como 'host municipal', el sistema que alberga la gestión tributaria, la recaudación y el padrón, según ha precisado la formación en una nota.

"Estamos entregando el corazón de la ciudad y los datos públicos más sensibles de los malagueños a una multinacional por un montante millonario, cuando disponemos de infraestructura municipal y de funcionarios profesionales de sobra preparados para alojar y gestionar esta información, tal y como han demostrado durante décadas", ha subrayado el edil.

Asimismo, Orellana ha criticado que este paso hacia la privatización se está haciendo "sin debate, sin explicaciones y a golpe de talonario". Tras encadenar en los últimos años contratos menores y temporales adjudicados a la misma empresa, Kyndryl, el Ayuntamiento tramita ahora una licitación de 1,46 millones de euros para tres años, que supera los 1,6 millones con prórrogas, a la que "solo se ha presentado esta misma firma".

"Pagaremos a precio de multinacional por un servicio que nuestra plantilla pública ya sostiene, y lo haremos basándonos en un informe de insuficiencia de medios de una sola frase que no aporta ni un solo dato sobre el personal actual o el coste comparativo", ha señalado el concejal.

Además, el edil socialista ha alertado sobre las "deficiencias técnicas" del nuevo pliego, que "desmontan la justificación del gobierno local". "Nos venden que externalizan para tener atención 24 horas, pero la letra pequeña del contrato dice que la empresa solo atenderá de lunes a viernes, de 8,00 a 17,00 horas. Si el sistema de impuestos o el padrón se caen un viernes por la tarde, nadie empezará a arreglarlo hasta el lunes por la mañana. Pasamos de tener el sistema en casa a depender de una conexión a distancia y del horario de oficina de una empresa con un equipo mínimo de tres personas", ha advertido Orellana.

ANTECEDENTES DE CAOS

El concejal ha precisado el "reciente caos de la plataforma Sitae", que mantuvo la administración electrónica municipal "en parada técnica casi cinco días y todavía sigue paralizada en muchas áreas", como ejemplo del riesgo de perder el control sobre los sistemas críticos.

A esto se suma el "traslado opaco" de las herramientas de trabajo municipales de Microsoft a Google. "Simplemente pasamos de depender de un gigante estadounidense a otro, sin evaluar los costes reales de pagar licencias duplicadas ni las medidas de seguridad de los datos", ha añadido.

Mediante la moción que se debatirá en comisión, el socialista ha instado al equipo de gobierno a "no formalizar este contrato millonario hasta que se presente un informe técnico y económico que compare el coste de mantener el servicio con medios propios frente a la externalización". Además, han exigido un plan de relevo y formación para el personal técnico municipal que "blinde la gestión pública y la creación de una Estrategia Municipal de Soberanía Tecnológica".

"No se puede presumir de ser un polo tecnológico de referencia y, al mismo tiempo, renunciar a gobernar la propia tecnología. Los datos de los malagueños son de los malagueños, y el sistema que los guarda debe seguir en manos públicas", ha concluido Orellana.