PSOE de Málaga alerta del riesgo de usar los derechos LGTBI "como moneda de cambio" y presenta 12 compromisos

El concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Málaga Pablo Orellana presenta una moción municipal con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI 2026. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Málaga Pablo Orellana ha anunciado la presentación de una moción que se debatirá en el pleno ordinario del próximo jueves con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI 2026, en la que se presenta una docena de compromisos, y ha advertido del riesgo de usar "derechos LGTBI como moneda de cambio ante la extrema derecha".

Según Orellana, esa moción busca "reafirmar el compromiso del Consistorio con la diversidad y frenar cualquier intento de retroceso institucional"; al tiempo que ha puesto en valor el liderazgo internacional de España en este sentido: "En 2026 España es el país más avanzado en derechos LGTBI de toda Europa. Lo acaba de certificar ILGA-Europe con un 89% de cumplimiento".

El edil ha subrayado que este hito es "un logro colectivo de décadas de lucha" y ha destacado avances "históricos" desde la aprobación del matrimonio igualitario hasta la reciente Ley Trans. "Es un orgullo real. Pero los derechos no se consolidan solos, se consolidan o se pierden en las instituciones, y ahí es donde hay que mirar", ha advertido.

De esta manera, el socialista ha criticado la gestión del PP en la Junta de Andalucía, a la que acusa de "llevar años haciendo gestos de escaparate", como la celebración de congresos o la declaración de puntos libres de LGTBIfobia; mientras, ha dicho, "leyes autonómicas fundamentales que deberían garantizar derechos reales, como la Ley LGTBI de 2017 y la Ley Trans de 2014, siguen sin desarrollarse ni dotarse de presupuesto".

Orellana ha señalado que "como prueba de este retroceso" en la pasada legislatura el Consejo Andaluz LGTBI se constituyó "tarde, mal y con vacantes por primera vez en su historia" y ha expresado su máxima preocupación ante el actual escenario político en la comunidad.

"El PP va a necesitar a Vox para investir de nuevo a Juanma Moreno Bonilla como presidente de la Junta. Ya sabemos lo que ocurre cuando el PP pacta con la extrema derecha en otras comunidades autónomas. Los derechos LGTBI se convierten en moneda de cambio. Esto no lo podemos permitir en Andalucía", ha aseverado.

Para hacer frente a esta situación, el grupo municipal del PSOE llevará al pleno del próximo jueves esta moción estructurada en doce compromisos. Según ha explicado Orellana, la iniciativa tiene dos objetivos muy claros: "Afianzar el compromiso municipal por los derechos de las personas LGTBI y con la celebración del Orgullo", recordando que "es más que una fecha en el calendario y más que una simple fiesta".

El socialista ha remarcado que el Orgullo es "memoria de quienes abrieron camino, defensa de quienes hoy siguen sufriendo discriminación y compromiso con las generaciones futuras para que crezcan más libres, seguras e iguales".

Entre otras medidas, el texto exige planificar el Orgullo con "al menos tres meses de antelación y la incorporación del tejido económico y empresarial LGTBI de la ciudad en la programación", además de exigir garantías a la Junta de Andalucía para que, "independientemente de su composición, se desarrollen las leyes de verdad y se doten de presupuesto las leyes LGTBI y Trans".

Por encima de todo, la moción busca "un compromiso firme para que los derechos de las personas LGTBI no se usen como moneda de cambio ni sean objeto de cesión en los acuerdos de investidura o de gobierno", ha zanjado el edil del PSOE en el Ayuntamiento malagueño.