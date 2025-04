PSOE de Málaga apoya reivindicaciones por el derecho a una vivienda digna: "PP entiende vivienda como un negocio"

MÁLAGA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha apoyado este sábado en la calle las reivindicaciones por el derecho a una vivienda digna. El secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, y el portavoz del PSOE en la capital, Daniel Pérez, han participado junto a militantes socialistas en la manifestación que ha tenido lugar en Málaga.

Aguilar, que ha criticado que "el PP entiende la vivienda como un negocio, no como un derecho", ha asegurado que la provincia de Málaga "tiene un grave problema de vivienda". "No es admisible que los ciudadanos de nuestra provincia, los jóvenes, tengan que cambiar de sitio donde viven, donde nacieron, donde vive su familia, para poder tener acceso a una vivienda", ha dicho.

A su juicio, "esto se debe a las políticas que ha estado aplicando el PP en la provincia de Málaga y en la Junta de Andalucía, el Gobierno de Moreno Bonilla, políticas que entienden la vivienda como un negocio y no como un derecho".

"Es necesario políticas públicas de vivienda por parte de quien tiene las competencias, que son esencialmente la Junta de Andalucía del señor Moreno Bonilla y los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, también la Diputación Provincial de Málaga", ha señalado.

De igual modo, ha añadido que "la vivienda no es ya solo un problema social, empieza a ser también un problema económico, porque hay mucha gente que quiere venir a desarrollar sus carreras profesionales a Málaga y que no pueden por no tener acceso a viviendas a precios razonables", ha señalado, al tiempo que ha insistido en la necesidad de impulsar políticas públicas "que faciliten que los precios de las viviendas en alquiler y en compra bajen y que haya un mercado de viviendas públicas asequibles para todos los malagueños y malagueñas".

Por su parte, Pérez ha señalado que "en los últimos siete años se han ido de la ciudad de Málaga 50.000 malagueños y malagueñas por no poder comprar ni alquilar una vivienda". "Son más de 14.000 viviendas de uso turístico en la ciudad de Málaga que generan competencia con la vivienda en régimen de alquiler y, sobre todo, hay 34.000 demandantes de una vivienda de VPO en la ciudad", ha apostillado.

"Ante esto, hay que cambiar el modelo. Hay que decirle a De la Torre que este modelo ha fracasado, que el mayor fracaso de un alcalde es que sus ciudadanos se tengan que ir de la ciudad donde han nacido, donde quieren vivir y donde están sus seres queridos. Por tanto, hay motivos suficientes para estar en esta manifestación, para que cambie la situación", ha subrayado.

Asimismo, ha incidido en que "ya está bien de que De la Torre diga que va a hacer una guerra a los pisos turísticos, que va a hacer una moratoria global a los pisos turísticos. Son menciones vacías que no sirven para nada" y se ha preguntado "dónde está Moreno".

"¿Dónde está el presidente de la Junta de Andalucía, que tiene las competencias en materia de vivienda? No ha hecho en Málaga nada. A día de hoy, las 3.122 viviendas de VPO que se están construyendo en la ciudad de Málaga están financiadas al 85% por el Gobierno de España y la Junta ha puesto cero euros. Hay motivos suficientes para decirle a De la Torre que hay que cambiar el modelo y a Moreno que invierta en algo tan importante como la vivienda pública", ha concluido.