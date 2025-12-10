PSOE Málaga asume temporalmente funciones de la Ejecutiva de Torremolinos tras la suspensión de esta por el Federal

Archivo - El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial del PSOE de Málaga asume temporalmente las funciones de la ejecutiva local socialista de la localidad malagueña de Torremolinos toda vez que el PSOE Federal ya ha suspendido a la ejecutiva torremolinense afectada por el presunto caso de acoso sexual por parte del que fuera secretario general local, Antonio Navarro, a una militante.

Así lo ha dado conocer el secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, cuando este miércoles ha sido preguntado al respecto por los periodistas, y cuando, durante su intervención, ha reivindicado el carácter feminista del PSOE.

"El federal ya ha resuelto la suspensión de las funciones de la Ejecutiva Municipal de Torremolinos y por tanto ahora de momento esas funciones, la gestión diaria y cotidiana las va a asumir la Dirección Provincial de Málaga", ha explicado.

Además, Josele Aguilar ha adelantado que en la ejecutiva del PSOE de Málaga de la semana que viene será nombrada "una gestora que se hará cargo de la gestión de la agrupación de Torremolinos".

Preguntado por la composición de la misma, ha dicho que "normalmente siempre hay miembros de la propia dirección provincial, y ha añadido que "puede haber o no" miembros de la propia agrupación de Torremolinos.

Ha expresado su deseo de que "cuanto antes podamos normalizar la vida orgánica de la agrupación de Torremolinos y esté funcionando nuevamente con normalidad".

Aguilar también ha recordado que la Dirección provincial del PSOE Málaga ya ha requerido al que fuera secretario general de los socialistas de Torremolinos, Antonio Navarro, que ponga sus cargos institucionales --es concejal en dicho municipio y diputado provincial-- a disposición del partido: "No tenemos respuesta", ha dicho.

"El PSOE es un partido feminista y lo que sí quiero dejar muy claro es que todos los avances que ha habido en España en derechos de las mujeres, en conquistas de la igualdad, en mejora de la situación social, laboral, familiar de las mujeres, siempre ha sido de la mano de un gobierno socialista y eso no nos lo va a quitar nadie", ha señalado también el secretario general de los socialistas malagueños, que también ha dicho que "nosotros, los hombres del PSOE, también aprendemos cada día a ser más feministas".