El PSOE de Málaga califica de vergonzoso el retraso de la Junta de casi dos años en el pago del bono joven de alquiler

MÁLAGA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha lamentado "el boicot" de Juanma Moreno en la tramitación del bono joven de alquiler "que lleva casi dos años de retraso por parte de la Junta de Andalucía".

Pérez ha destacado que la provincia de Málaga es la que más solicitudes de bono de alquiler ha emitido a la Junta , 17.000 en total, "y lo que vemos es que, ante esta ayuda necesaria para que los jóvenes se puedan emancipar y cuyo dinero viene del gobierno de España, es una absoluta vergüenza, un ejemplo de mala gestión y de incapacidad por parte del gobierno de la Junta", ha criticado.

"Cuando la Junta tiene transferencias del Gobierno central por valor de 67 millones de euros para este bono, no han sido capaces de ejecutarlo cuando hay comunidades autónomas que tienen ya en marcha el segundo plan", ha lamentado.

El dirigente socialista ha recordado como "primero dijeron que era un error informático, después de que lo iban a pagar a los tres meses y lo único que vemos es que el presidente de la Junta ha mentido en el Parlamento y está castigando a los jóvenes cuando tiene el dinero; si no se ejecuta en diciembre habrá que devolver estas cantidades", ha concluido.

Por su parte, la secretaria general de Juventudes Socialistas de Málaga y secretaria de Vivienda del PSOE malagueño, Ana Villarejo, ha acusado al presidente de la Junta de ser "el causante de jugar con los sueños de los y las jóvenes de la provincia de Málaga creando una situación de incertidumbre", ha expresado.

"Las JSA estamos muy preocupadas sobre por qué no se ha puesto en marcha este bono de alquiler, llevamos 20 meses de retraso frente al resto de Comunidades Autónomas, no sólo no se han dado las ayudas de este año sino que tampoco se han dado las del año pasado", ha advertido.

"Además, existe una total falta de transparencia, se nos ha mentido sobre la fecha de cuando se podían hacer las solicitudes, con el colapso de la plataforma web, con las notificaciones de aceptación y ahora sobre la fecha de ejecución, es un auténtica vergüenza", ha concluido.