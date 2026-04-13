El PSOE de Málaga se compromete a "acabar con las listas de espera sanitaria con el 'Plan Montero'"

Josele Aguilar en la sede del PSOE de Málaga - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, se ha comprometido este lunes "a eliminar las listas de espera sanitaria con el 'Plan Montero'".

En rueda de prensa, Aguilar ha presentado las propuestas de la candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, "para acabar con el colapso de la sanidad pública andaluza".

Aguilar ha asegurado que "la sanidad pública va a ser el principal eje de campaña de los socialistas malagueños en estas elecciones andaluzas. Los ocho años de gobierno de Moreno Bonilla al frente de la Junta de Andalucía han dejado nuestra sanidad pública destrozada", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que el pasado domingo "miles y miles de malagueños y malagueñas salieron a la calle, como también lo hicieron miles de andaluces y andaluzas en toda Andalucía, reclamando una sanidad pública de calidad y que se pare el maltrato a la sanidad pública".

Asimismo, ha criticado que "Málaga sufre las peores listas de espera de toda Andalucía. Casi 250.000 malagueños y malagueñas están en listas de espera para una intervención quirúrgica o una cita con un especialista", ha señalado. A ello ha sumado otro dato "hoy Málaga es la provincia con mayor número de seguros privados. Uno de cada tres malagueños tiene ya un seguro privado", ha asegurado.

Para Aguilar, "esto no es una casualidad, sino la consecuencia de una estrategia política deliberada". "Desde que llegó Moreno Bonilla a la presidencia de la Junta puso en marcha un plan para deteriorar la sanidad pública andaluza, para socavar sus pilares básicos y generar un espacio de negocio para la sanidad privada. Y, a la vista de estos datos, parece evidente que el plan de Juanma Moreno ha sido todo un éxito", ha apuntado.

Frente a ello, ha explicado que "los socialistas andaluces plantean el 'Plan Montero' de rescate de la sanidad pública". "Se trata de un plan que pretende garantizar el acceso real de toda la ciudadanía a la salud para que sea un derecho y no parte del negocio de determinadas empresas, y sobre todo para acabar con la situación de colapso inaceptable que está sufriendo la sanidad pública andaluza", ha dicho.

Aguilar ha detallado que el compromiso del PSOE es que "en seis meses se eliminen las listas de espera en atención primaria y en un año se normalicen las consultas con el especialista". Además, ha anunciado que el próximo gobierno andaluz del PSOE "garantizará por ley unos tiempos máximos de atención: 48 horas para ser atendido en el centro de salud, 30 días para las pruebas diagnósticas, 60 días para la atención por el especialista y entre 120 y 180 días para las intervenciones quirúrgicas". "Además, vamos a recuperar el modelo de alta resolución en acto único", ha añadido.

El responsable socialista ha subrayado que el compromiso de María Jesús Montero con el sistema público de salud "es absoluto". Como prueba de ello, ha explicado que "la Consejería de Salud del próximo gobierno andaluz tendrá rango de vicepresidencia y competencia exclusiva".

De igual forma, ha anunciado el impulso de "una gran alianza por la sanidad pública basada en el consenso". "En el primer año de mandato de la próxima legislatura vamos a sentar en la misma mesa a Mareas Blancas, sindicatos, colegios profesionales y pacientes para, entre todos, impulsar esta gran alianza por la sanidad pública", ha expuesto.

Aguilar ha resaltado que "este plan contará además con financiación suficiente". "Se van a inyectar 3.000 millones de euros adicionales cada año a la sanidad pública andaluza", ha señalado. Según ha explicado, estos recursos procederán "del nuevo modelo de financiación, que permitirá a Andalucía recibir 5.700 millones de euros más al año".

"Con esta cifra, la inversión por habitante en gasto sanitario alcanzará los 2.350 euros al año. Andalucía pasará de estar en la cola, junto con Madrid, a situarse a la cabeza del país en inversión sanitaria por habitante", ha asegurado.

Esta financiación, ha continuado, "permitirá la incorporación urgente de 18.000 profesionales sanitarios, entre ellos 5.400 médicos, 5.900 enfermeras y 6.500 perfiles técnicos y administrativos, además de poner en marcha un programa para recuperar el talento exiliado de profesionales sanitarios andaluces".

"Tenemos muy claro que la crisis sanitaria que estamos sufriendo no es por falta de recursos, sino por un problema de modelo y de ideología del Partido Popular", ha afirmado Aguilar, que ha acusado al PP de aplicar en Andalucía "la misma receta que ya puso en marcha en otras comunidades".

"Durante estos años se ha ido deteriorando poco a poco la sanidad pública, de una manera silenciosa, casi sin darnos cuenta, suprimiendo médicos en centros de salud y consultorios, cerrando urgencias en pueblos y municipios, hasta provocar este colapso y este destrozo", ha lamentado.

Además, ha avanzado que el PSOE garantizará que "allí donde hoy hay un hospital concertado termine habiendo un hospital público", apostando por recuperar la gestión directa de los hospitales por parte de la Junta de Andalucía. También ha anunciado que "se garantizará la libre elección de médico por parte de los pacientes y el derecho a una segunda opinión médica en un plazo razonable de 15 días".

"En definitiva, el colapso del sistema sanitario andaluz no es un error, es el resultado de las políticas privatizadoras que ha puesto en marcha el gobierno de Juanma Moreno", ha concluido. Por ello, ha asegurado que el PSOE va a "rescatar el sistema público de salud de la mano de María Jesús Montero".

"Vamos a pasar del plan de Juanma Moreno, que ha destrozado la sanidad pública, al 'Plan Montero' para levantar de nuevo nuestro sistema público de salud y para que vuelva a ser el orgullo de todos los andaluces y andaluzas", ha finalizado.

