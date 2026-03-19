El PSOE de Málaga concederá el Premio Carmen Olmedo a Lola Sánchez, María José Anés y a la Federación Peñarrubia - PSOE

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga concederá el Premio Carmen Olmedo a Lola Sánchez, a María José Anés a título póstumo y a la Federación Peñarrubia, además de hacer una mención especial a María Miralles.

El acto de entrega de estos reconocimientos tendrá lugar el sábado 21 de marzo en La Térmica, según ha indicado el PSOE en un comunicado. Se trata de la novena edición del premio dedicado a Carmen Olmedo, histórica militante socialista feminista y primera directora del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía, creado por los socialistas malagueños para reconocer la figura de mujeres luchadoras, progresistas, valientes y de ideas claras.

Este año, uno de los galardones recae en Lola Sánchez López, histórica feminista y socialista, fue diputada en la primera legislatura del Parlamento de Andalucía. "Por su compromiso firme con la igualdad y la justicia social desde la coherencia y la constancia, su trayectoria es reflejo de una vida dedicada a abrir camino, defendiendo los valores del socialismo y el feminismo como herramientas de transformación real. Con este reconocimiento se pone en valor su huella en la provincia y su papel como referente para tantas mujeres que siguen construyendo derechos desde el trabajo diario", han señalado.

Por su parte, han destacado que la Federación de Asociaciones de Mujeres Peñarrubia, bajo la presidencia de María del Mar González, "es ejemplo de la fuerza del asociacionismo y del trabajo colectivo en defensa de la igualdad".

"Su labor incansable en el ámbito rural ha sido clave para dar voz a las mujeres, generar oportunidades y consolidar derechos. Este reconocimiento destaca su compromiso continuo y su capacidad para transformar la realidad desde la unión y la participación", han valorado.

Además, se hará entrega de un galardón a título póstumo a María José Anés que "dejó una huella imborrable en la provincia a través de su compromiso con la igualdad y la justicia social. Su trayectoria es testimonio de una vida dedicada a la defensa de los derechos y al avance colectivo". Este reconocimiento, precisan, "honra su legado y su lucha, recordándonos que su trabajo sigue vivo en cada paso que damos hacia una sociedad más justa e igualitaria".

En el acto, se hará una mención especial a María del Carmen Miralles como reconocimiento "a una trayectoria marcada por la entrega, la lucha y el compromiso con los valores de igualdad y justicia social".

"Su labor ha contribuido de manera significativa a avanzar en derechos y a fortalecer el papel de las mujeres en distintos ámbitos. Su ejemplo demuestra que el cambio también se construye desde la dedicación constante y el compromiso firme", han señalado desde el PSOE.

En anteriores ediciones el Premio Carmen Olmedo recayó en Marisa Bustinduy, Bibiana Aído, Chiqui Gutiérrez del Álamo, Flor de Torres, Irma Soriano, la Asociación Nerea, Micaela Navarro, Ana Paula Montero, Magdalena Álvarez o José Luis Rodríguez Zapatero de forma honorífica.