El candidato socialista al Congreso de los Diputados por Málaga Javier Salas en un reparto electoral. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista al Congreso de los Diputados por Málaga, Javier Salas ha contrapuesto el modelo de crecimiento económico, creación de empleo y protección social del Gobierno de Pedro Sánchez al modelo de "las mentiras y los recortes" que, ha advertido, representa Alberto Núñez Feijóo junto a Vox.

Salas ha asegurado que el debate televisivo celebrado este pasado jueves entre ambos candidatos "dejó claras las diferencias entre dos proyectos de país: uno que apuesta por mejorar las pensiones, subir los salarios, generar riqueza y no dejar a nadie atrás", y otro que, a su juicio, "amenaza con aplicar la motosierra a los derechos sociales conquistados".

En declaraciones a los medios de comunicación este viernes, antes de participar en un reparto informativo en el Mercado de Huelin de Málaga capital, Salas ha afirmado que el debate enfrentó el modelo del PP, "de la mentira en todo momento", con el del PSOE de Pedro Sánchez, "de la verdad de todos los datos". Asimismo, ha contrapuesto la "mala educación del PP" con la "moderación y la empatía del PSOE".

El candidato socialista ha señalado que frente al modelo de "los bulos, las mentiras y las insidias del PP", los socialistas representan el de "la veracidad en todo lo dicho". También ha criticado la "ignorancia en todos los datos técnicos de tema económico y del Gobierno de España" que, a su juicio, demostró Feijóo frente al conocimiento técnico del PSOE.

Salas ha censurado que Feijóo afirmara al terminar el debate "que él nunca mentía cuando no paró de mentir". En este sentido, ha defendido que los malagueños y las malagueñas deben elegir entre el PP que ha calificado como "el partido más corrupto de la historia", y el PSOE del que ha destacado "su apuesta por la provincia de Málaga".

El candidato al Congreso ha puesto en valor "la creación de empleo durante los gobiernos de Pedro Sánchez, la reforma laboral, la subida de las pensiones, el incremento del salario mínimo interprofesional un 75% y la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital".

Asimismo, ha destacado "las inversiones del Gobierno de España en Málaga", especialmente el nuevo plan de infraestructuras, que ha considerado "un referente desde la etapa de Magdalena Álvarez". También ha resaltado la llegada del IMEC, al que se ha referido como "el mayor centro tecnológico del mundo".

Salas ha planteado la elección entre "el modelo del crecimiento económico, de la prosperidad, del no dejar a nadie atrás" y "el modelo de la mentira o de la motosierra que va a traer el Partido Popular con sus amigos de Vox".

Por último, ha cuestionado la credibilidad de los compromisos del PP en materia social. "¿No nos habrá mentido también en que va a subir o que va a mantener las pensiones subiéndolas con el IPC?", se ha preguntado, al tiempo que ha expresado sus dudas sobre "las intenciones de Feijóo respecto a la reforma laboral, que el PP votó en contra, y el salario mínimo interprofesional, ante la posibilidad de que se produzcan recortes".