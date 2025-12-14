PSOE de Málaga critica el "abandono" de las familias más vulnerables en el Presupuesto de 2026

Grupo Municipal Socialista. - PSOE

MÁLAGA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha exigido este domingo al equipo de gobierno que aumente de manera "urgente y decidida" los recursos destinados a las políticas sociales en el presupuesto municipal de 2026, denunciando el "abandono" de las familias más vulnerables.

El PSOE ha presentado una serie de enmiendas enfocadas en reforzar dos áreas: el programa de atención a menores y la lucha contra la pobreza infantil, así como la atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género. En este sentido, los socialistas han explicado en una nota que consideran que el presupuesto del Ayuntamiento es "insuficiente y ajeno a la realidad social de Málaga".

Al hilo de lo anterior, Pérez ha insistido en que Málaga atraviesa una situación que exige "altura de miras y sensibilidad social". "En la ciudad, uno de cada tres niños vive por debajo del umbral de la pobreza", ha subrayado, señalando que "miles de menores cuyos derechos más básicos no están garantizados".

En este contexto, ha subrayado que, a pesar de la gravedad de la situación, el Ayuntamiento "presenta nuevamente un presupuesto que no ofrece soluciones efectivas para abordar este problema". "Por eso, pedimos un incremento de un millón de euros para reforzar el programa municipal de atención a menores y combatir la pobreza infantil", ha enfatizado el portavoz socialista.

El líder de los socialistas en el consistorio ha advertido de que las partidas destinadas a esta área "llevan años estancadas", lo que "contrasta con el aumento del coste de la vida, el incremento de necesidades sociales y el crecimiento demográfico de la ciudad". Así, Pérez ha añadido que "no se puede permitir que Málaga se consolide como una ciudad dual, donde quienes menos tienen quedan fuera de las prioridades presupuestarias del PP".

Asimismo, los socialistas han presentado una enmienda para aumentar en dos millones de euros la partida destinada a la atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género. Esta propuesta se fundamenta en la "grave situación que vive el país y, de manera particular, la provincia". "Esta semana, el número de mujeres asesinadas por violencia en la pareja o expareja en España asciende a 45 en 2025 y a 1.340 desde 2003", ha informado Pérez.

Además, el número de personas menores huérfanas por violencia de género contra su madre asciende a 31 en 2025 y a 500 desde 2013, mientras que "debemos lamentar la muerte de una menor por violencia vicaria. Desde 2013, 65 menores han sido asesinados en España por esta forma extrema de violencia". "Ante esta realidad devastadora, el Ayuntamiento mantiene congelada una partida que ya había sido recortada en años anteriores. Esto es inadmisible", ha denunciado Pérez.

La responsable socialista del área de Derechos Sociales, Rosa del Mar Rodríguez, ha criticado que el equipo de gobierno "insista en reducir o congelar políticas esenciales mientras mantiene un gasto excesivo en publicidad, propaganda, protocolo o contratos externos" con casi once millones de euros, capítulos de los que el PSOE propone detraer fondos para reasignarlos a necesidades sociales prioritarias.

"Si el Ayuntamiento quiere demostrar que la protección a la infancia, a las mujeres y a los menores víctimas de violencia de género es una prioridad real, debe reflejarlo en el presupuesto", ha reprochado, para abundar que "Las palabras no salvan vidas. Los recursos, sí".

La concejala socialista ha denunciado que el presupuesto municipal para 2026 "vuelve a dar la espalda a las mujeres víctimas de violencia machista, a la juventud y a las familias más vulnerables", al limitarse a "subidas irrisorias que apenas cubren el IPC" en las áreas de Igualdad y Derechos Sociales.

"PP SE PONE DE PERFIL EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO"

En este contexto, Rodríguez ha señalado que el PP "sigue poniéndose de perfil y aprovechándose de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Gobierno de España, en lugar de realizar una apuesta propia y decidida por las mujeres y por sus hijos e hijas".

"No es de recibo que en Málaga las mujeres víctimas de violencia machista tengan que esperar hasta tres meses para recibir atención", ha advertido la edil socialista, quien ha recordado que "en una ciudad de más de 600.000 habitantes solo existe una profesional destinada a atender a las adolescentes víctimas de violencia machista o a víctimas de agresiones sexuales".

En este sentido, ha insistido en que "la igualdad se trabaja desde la base, desde los barrios y desde los centros educativos", y ha lamentado que las profesionales de igualdad de los distritos "no cuenten con presupuesto ni con herramientas para cubrir las necesidades reales de sus territorios".

Al hilo de lo anterior, ha explicado que "uno de cada cuatro chicos jóvenes niega la existencia de la violencia machista y no identifica conductas de control o desprecio como violencia", señalando que "para combatir esta realidad es imprescindible invertir en prevención y sensibilización, y este presupuesto no lo hace".

La concejala socialista también ha criticado la desaparición de los pisos de transición para mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos. "Muchas mujeres no dan el paso de salir del círculo de la violencia porque no tienen un lugar seguro al que ir", ha asegurado, al tiempo que ha criticado que "el Ayuntamiento de Málaga dejó de apostar por estos recursos, abandonando a estas mujeres a su suerte".

En el ámbito de las políticas sociales, Rodríguez ha denunciado que el presupuesto para 2026 "ignora la creciente desigualdad que vive la ciudad. Málaga es actualmente es una ciudad cada vez más polarizada, con más familias con muchísimos recursos y más familias que no pueden hacer frente a la alimentación, la vivienda o los suministros básicos", ha afirmado.

Pese a ello, ha señalado que "el presupuesto destinado a los economatos sociales se mantiene congelado, a sabiendas de que no se cubren todas las necesidades existentes". "Antes incluso de que empiece 2026, el equipo de gobierno ya sabe que va a dejar abandonados a muchos vecinos y vecinas", ha lamentado.

Finalmente, Rodríguez ha recordado que la Junta, también gobernada por el PP, "sigue sin activar las tarjetas monedero destinadas a familias con niños, lo que agrava aún más la situación social". "Detrás de la Málaga de fachada y aparentes logros, está la Málaga que sufre y pasa necesidad, y es a esa Málaga a la que Paco de la Torre y el PP le dan la espalda con este presupuesto", ha concluido.