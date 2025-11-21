El PSOE de Málaga critica que la Junta destina "más de 4.600 millones de euros" a la sanidad privada

La vicesecretaria general del PSOE de Málaga y diputada nacional, Mari Nieves Ramírez, y el secretario general del PSOE de Vélez-Málaga y senador, Víctor González, en rueda de prensa. - PSOE MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Málaga y diputada nacional, Mari Nieves Ramírez, y el secretario general del PSOE de Vélez-Málaga y senador, Víctor González, han criticado en Vélez-Málaga que el Gobierno de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno "está profundizando en el deterioro de los servicios públicos mientras aumenta la financiación a la sanidad privada", a la que, según ha dicho, destina más de 4.600 millones de euros.

"El PP, la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla y Patricia Navarro en Málaga son cómplices del destrozo que están haciendo de nuestros servicios públicos", ha acusado Ramírez. En este sentido, ha destacado la situación de la sanidad pública. "Tenemos listas de espera interminables, los cribados del cáncer... ¿Y sabe cuál es la receta del PP? Destinar más de 4.600 millones de euros a la sanidad privada", ha asegurado.

Por ello, la líder socialista ha reclamado más inversión y, sobre todo, más personal sanitario. "Aquí lo que necesita nuestra provincia es más personal para atender a nuestros vecinos y vecinas y que no tengan que soportar estas listas de espera y este castigo del PP", ha dicho. "Los de 2026 son unos presupuestos del engaño, con inversiones prometidas desde 2018 y en los que no han sido capaces ni de ejecutar el 8%", ha apuntado.

ACUSA AL PP DE "USO PARTIDISTA" DE LA MOVILIDAD

Por otro lado, ha criticado el que ha considerado "uso partidista" de la movilidad por parte del PP. "El PSOE y el Gobierno de España están poniendo soluciones. ¿Qué está haciendo la Junta de Andalucía dentro de sus competencias?", se ha preguntado, al tiempo que ha reclamado más inversión en transporte público en la Axarquía.

Por su parte, González ha subrayado que "el presupuesto de la Junta de Andalucía para Vélez-Málaga para el año 2026 es una mentira, es un insulto a la gente de este pueblo". De esta forma, ha señalado como responsable al alcalde,. "El principal cómplice es el señor Lupiáñez, que tuvo el poco nivel político de ponerse en una rueda de prensa al lado de un parlamentario del PP a vendernos mentiras", ha dicho.

"No tenemos nada de la ampliación de la A-356, de la carretera que nos lleva desde la salida de la autovía hasta Trapiche. No tenemos nada de la tan prometida autovía del agua. No hay desaladora. No hay ningún recurso para transporte público", ha asegurado.

También ha criticado "el agravio comparativo" en materia de movilidad. "No hay ni un euro para el tranvía cuando están dando más de nueve millones de euros al tranvía de Jaén. ¿Por qué Jaén sí y Vélez-Málaga no?", se ha preguntado.

En educación, ha asegurado que "van a seguir los barracones en cuatro institutos del municipio" y ha denunciado que "no hay nada del Instituto de Chilches". En sanidad, ha señalado que "van a seguir cerradas las urgencias del centro de salud Vélez-Norte, sin ampliación de personal ni de servicios en el hospital. No hay neurología, no hay ampliación de oncología, nada", ha añadido.

"Esa es la realidad del presupuesto de la Junta de Andalucía: la mentira y el engaño del que el señor Lupiáñez es cómplice", ha manifestado, al tiempo que ha afirmado que "el Gobierno de Moreno Bonilla es un engaño para Vélez y para los veleños".