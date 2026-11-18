El candidato socialista al Congreso de los Diputados por Málaga, Javier Salas, junto al candidato suplente al Senado Salvador Aguilar, en el mercadillo de Huelin. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista al Congreso de los Diputados por Málaga, Javier Salas, ha contrapuesto este miércoles 18 las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, centradas en "mejorar la vida de la ciudadanía", a los "insultos del Partido Popular a Andalucía" y su "desprecio a los andaluces".

Durante una visita al mercadillo de Huelin, en la avenida de Europa de Málaga capital, junto al candidato suplente al Senado Salvador Aguilar, Salas ha criticado el "silencio" de los responsables del PP andaluz y malagueño ante las "declaraciones repugnantes" de Isabel Díaz Ayuso.

"Frente a las declaraciones repugnantes de la señora Díaz Ayuso, que desprecia a los andaluces como el típico señorito que mira por encima del hombro al que cree inferior, no hemos visto ninguna reacción del Partido Popular en Andalucía ni en Málaga", ha criticado.

En este sentido, Salas ha señalado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. "El señor Moreno, que se abriga con la bandera andaluza todas las mañanas, no ha sido capaz de defender a los andaluces frente a esas declaraciones repulsivas", ha afirmado. Asimismo, ha reprochado el silencio de Elías Bendodo, Francisco Salado y Francisco de la Torre. "Todo el PP calla ante ese insulto y menosprecio a los andaluces y las andaluzas", ha criticado.

Además, el candidato socialista también se ha referido a la petición de tres años de prisión por parte de la Fiscalía para el exgerente de Smassa, nombrado por el PP, por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y acoso laboral.

Salas ha recriminado que el PP "haya vetado la comisión de investigación propuesta por los socialistas en el Ayuntamiento de Málaga". "Ante su corrupción, lo que hacen es intentar taparla e intentar que pase de largo", ha señalado.

Frente a estas actuaciones, Salas ha reivindicado las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y ha destacado la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional anunciada por el Consejo de Ministros. "Mientras el Partido Popular insulta a Andalucía y tapa sus escándalos, Pedro Sánchez sigue trabajando para mejorar la vida de la gente", ha asegurado.

Así, Salas ha valorado el incremento del salario mínimo, que beneficia especialmente a las mujeres, así como los avances en materia laboral y de pensiones. "El Partido Popular vota en contra de las subidas del salario mínimo y de las pensiones porque no trabaja a favor de la ciudadanía. Sin embargo, Pedro Sánchez sí lo hace. Somos el partido de la gente", ha defendido.

Por ello, ha pedido la movilización de los malagueños el próximo 29 de noviembre. "Podemos conseguir el cuarto diputado arrebatándoselo precisamente a ese Partido Popular que vota siempre en contra de los intereses de los malagueños y las malagueñas. Por eso, el 29 de noviembre hay que votar al Partido Socialista", ha afirmado.

Por su parte, el candidato suplente al Senado Salvador Aguilar ha advertido de que los avances sociales están en riesgo ante un posible Gobierno del PP. "Nada de lo que hemos conseguido ha sido gratuito y nada se va a mantener si entra el Partido Popular. Tienen la motosierra preparada", ha asegurado.

Aguilar ha defendido la necesidad de proteger las pensiones, los salarios y el Estado del bienestar. "Si el Partido Socialista no gobierna, corre peligro todo el Estado del bienestar que hemos conseguido durante estos años", ha advertido. "La fuerza de la gente es el voto que va a conseguir que este país siga avanzando. Por eso, el 29 de noviembre hay que votar al Partido Socialista", ha concluido.