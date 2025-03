El PSOE de Málaga critica la subida del precio del autobús urbano y lo contrapone a la gratuidad del tren de Cercanías

Pérez: "No es posible que cueste tres euros ir y volver entre barrios mientras que ir a Fuengirola salga gratis en Cercanías"

MÁLAGA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha pedido al Consistorio la paralización de la subida en el precio del viaje de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), de diez céntimos, anunciada por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, a la vez que ha pedido "la gratuidad del billete para las personas mayores, jubilados, menores de hasta 15 años y desempleados de larga duración tras el reajuste de los umbrales de ingresos tras la subida del Salario Mínimo Interprofesional". "No es posible que cueste tres euros ir y volver entre nuestros barrios mientras que ir a Fuengirola salga gratis en Cercanías", ha dicho.

Pérez ha puesto como ejemplo que "si un vecino de Carretera de Cádiz quiere desplazarse al centro en autobús tendrá que pagar 1,50 euros, mientras que si opta por el tren de Cercanías puede viajar hasta Fuengirola y regresar de forma gratuita".

Esto demuestra que el Ayuntamiento de Málaga, lejos de fomentar el uso del transporte público, está imponiendo obstáculos a los ciudadanos", ha criticado Daniel Pérez. De esta manera, el líder socialista ha puesto en valor "la gratuidad establecida por el Gobierno central para el transporte frente a la subida del billete sencillo anunciada ayer por Paco de la Torre para los servicios de la EMT".

También ha destacado que "los pensionistas han visto cómo sus ingresos han crecido gracias a las reformas del Gobierno de España, pero el Ayuntamiento de Málaga no ha adaptado los límites para acceder a la gratuidad del transporte urbano. Como resultado, muchos mayores que antes podían viajar gratis en autobús, ahora quedan excluidos de esta medida, lo que es injusto y debe corregirse", ha señalado Pérez en rueda de prensa en el distrito de Campanillas para presentar una moción en compañía de la responsable de Economía en el grupo socialista, Mari Carmen Sánchez; del concejal Rubén Viruel; de la presidenta de la asociación vecinal Evolución, Carmen Fernández, y de varios vecinos y vecinas del distrito.

Además, el dirigente socialista ha solicitado al Ayuntamiento de Málaga que estudie la aplicación de bonificaciones específicas a los desempleados de larga duración tras la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha alcanzado los 1.300 euros en 12 pagas. Pérez ha propuesto que "los desempleados de larga duración tengan derecho a la bonificación del 100% del transporte público en la ciudad".

Asimismo, ha extendido esta solicitud a los pensionistas cuya pensión media se sitúa en torno a los 1.400 euros, pidiendo que también puedan acceder al transporte gratuito en la EMT.

En sus palabras, "De la Torre no sólo no ayuda a las familias más vulnerables con menores a su cargo, a nuestros mayores y desempleados, sino que, por el contrario, sube 10 céntimos el viaje del autobús, el mismo transporte que él mismo se jacta de no utilizar porque viaja en coche oficial", ha zanjado por su parte.

El PSOE señala que el equipo de Gobierno 'popular' ha informado que le incremento desde los 1,40 euros hasta los 1,50 euros será efectiva después de la próxima Junta de Gobierno Local. "Lejos de ser una medida justa, es una traba más para el uso del transporte público", ha expresado la responsable de Economía en el grupo socialista, Mari Carmen Sánchez, que firma y defenderá la moción el próximo jueves en comisión municipal.

En su intervención, ha señalado "que esta subida no solo perjudica a los ciudadanos, sino que también contrasta con la política del Gobierno de España, que actualmente bonifica hasta el 50% del billete de autobús".

Desde el PSOE han insistido en que "el Partido Popular en Málaga, con Francisco de la Torre a la cabeza, está aplicando una política meramente recaudatoria", en contraposición a las medidas socialistas que apuestan por la gratuidad y la bonificación del transporte público.

"Mientras el Gobierno de España facilita el acceso al transporte público con bonificaciones del 50%, el Ayuntamiento de Málaga decide subir el billete de autobús, cargando más gastos sobre los vecinos y vecinas de nuestra ciudad", ha agregado la edil socialista, que ha redactado la iniciativa "pensando en las necesidades y demandas de numerosos colectivos, como pensionistas y jubilados, mujeres víctimas de violencia de género, personas en situación de desempleo de larga duración y personas con discapacidad".

"El Gobierno de España ha demostrado su compromiso con el transporte público, bonificando hasta el 100% en los medios de transporte de su competencia y financiando con un 50% a comunidades autónomas y ayuntamientos. Sin embargo, nos sorprende que el Ayuntamiento de Málaga aún no haya dado respuesta a las peticiones de estos colectivos", ha añadido Sánchez.

"También exigimos que se garantice el acceso a las tarjetas gratuitas de transporte para las personas con discapacidad. Actualmente, cuando se reparten estas tarjetas, muchas personas quedan fuera, lo que genera una situación de desigualdad inaceptable", ha expresado la socialista.

Durante la atención a medios ha tomado la palabra Carmen Fernández, presidenta de la Asociación de Vecinos Evolución de Campanillas: "Agradezco esta oportunidad para visibilizar una situación injusta que afecta a muchos vecinos de Campanillas, especialmente a viudas y pensionistas. Nos sentimos discriminados por la normativa municipal que nos ha retirado la bonificación en el bono de transporte tras la subida de nuestras pensiones por parte del Gobierno".

Para la responsable vecinal "es incomprensible que el Ayuntamiento no ajuste esta bonificación de la misma manera que lo hace el Gobierno con las pensiones. Muchos jubilados y pensionistas dependen de este descuento para su movilidad diaria, y con su eliminación se nos está poniendo en una situación difícil. Reivindicamos que se restablezca esta ayuda para que podamos seguir utilizando el transporte público en igualdad de condiciones", ha concluido Carmen Fernández.