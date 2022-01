PSOE de Málaga destaca medidas del Gobierno central para convertir la vivienda en quinto pilar del Estado del bienestar

MÁLAGA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha destacado las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez para convertir la vivienda en el quinto pilar del estado del bienestar.

En rueda de prensa en Málaga capital, ha resaltado que con medidas como Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 o el Bono de Alquiler Joven, el Gobierno y los socialistas "cumplen con la palabra dada y con el programa electoral".

"Consideramos que el derecho a la vivienda se tiene que convertir en el quinto pilar del Estado del Bienestar. El artículo 45 de la Constitución hace referencia al derecho a una vivienda digna. Lo que perseguimos con estas medidas es que se dé respuesta a las necesidades habitacionales que hay", ha explicado.

Pérez ha expuesto que del año 2020 al 2021 la vivienda en Málaga capital ha subido un 6,84% y en la provincia, un 4,14%. "La ciudad lidera el crecimiento en el precio de la vivienda en Andalucía, lo que hace que comprarse una vivienda sea algo inaccesible. Además, por la presión que hay en estos momentos en materia de alquiler se están dando situaciones en las que los jóvenes no se pueden emancipar porque es imposible alquilar una vivienda", ha apuntado.

"El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado un plan para mejorar el acceso a la vivienda. Lo que te permite desarrollar una vida en plenitud es poder tener una vivienda. Es lo que los socialistas queremos garantizar", ha subrayado.

Ha destacado que el Bono Joven "viene a dar una respuesta a los jóvenes, ya que sólo el 15% de los jóvenes entre 18 y 35 años se han podido emancipar". Al mismo tiempo, ha pedido a la Junta de Andalucía "que haga algo, porque prácticamente ha olvidado todo lo que son las ayudas en materia de vivienda".

Igualmente, ha recordado que el Ayuntamiento de Málaga tiene 21.000 demandantes de vivienda en estos momentos "y en los últimos años prácticamente ha abandonado la construcción de viviendas de VPO y las ayudas al alquiler que han puesto en marcha son inaccesibles".

"Cuando uno gobierna se tiene que preguntar para quién gobierna. Los socialistas gobernamos para mejorar la vida de los ciudadanos", ha resaltado.

Por su parte, la secretaria de Vivienda del PSOE de Málaga, Ana Villarejo, ha asegurado que las medida del Gobierno "van a ser un revulsivo para las políticas de vivienda de nuestro país, pero sobre todo van a ser un revulsivo para que los jóvenes puedan emanciparse, un problema generalizado que tenemos esta generación. Algo pendiente que tenía este Gobierno y a lo que ha dado solución".

Así, ha explicado que el Bono Joven para el Alquiler tiene como presupuesto este 2022 un total de 200 millones de euros. "Es la mayor apuesta en la historia de España por la vivienda y lo ha hecho Pedro Sánchez", ha dicho. Se pueden beneficiar de este bono todas las personas menores de 35 años cuyos ingresos sean inferiores a 24.000 euros. La cuantía es de 250 euros mensuales y puede beneficiarse hasta dos años.

"Esta generación no se está quedando atrás y está siendo apoyada por un Gobierno. Por el contrario, Moreno llevaba en su programa 23 propuestas en materia de vivienda y no ha cumplido ninguna. Esto no es lo que queremos los jóvenes, que se rían de nosotros", ha expresado.

Por último, la concejala del Grupo Municipal Socialista Alicia Murillo ha detallado que el 85% de la financiación pública de las 476 viviendas que se están construyendo en el sector de la Universidad de Málaga en la capital "viene del Gobierno de España". "El compromiso que se asume con el nuevo plan de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez es aumentar en 100.000 viviendas el parque público que hay en nuestro país. Y de esta forma dar respuesta a una de las mayores crisis que sufren las familias hoy en día, que es la crisis habitacional", ha afirmado.

Al mismo tiempo, ha señalado que gracias al escudo social del Gobierno de España durante la pandemia se han evitado cientos de desahucios en la ciudad de Málaga. "Esa es la apuesta del Gobierno de España. Le exigimos a la Junta que se comprometa a implementar las medidas de vivienda del Gobierno de España", ha dicho.

Murillo ha explicado que en 2015, sin crisis económica como la generada por el COVID, se beneficiaban de las ayudas al alquiler del Ayuntamiento de Málaga 791 familias; seis años más tarde, en mitad de la crisis provocada por el COVID, sólo se benefician 423 familias, es decir, la mitad. "No tiene sentido. Las ayudas de este ayuntamiento no llegan", ha concluido.