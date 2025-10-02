PSOE Málaga dice que consejera de Salud "no puede seguir ni un minuto más" tras fallos en el cribado del cáncer de mama

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, y la secretaria de Salud del PSOE de Málaga, Carmen Martín. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, ha asegurado que la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, "no puede seguir ni un minuto" tras los fallos en el cribado del cáncer de mama.

"No puede seguir ni un minuto más al frente de esta responsabilidad después de tamaño error, después de haber puesto en riesgo la vida de tantas mujeres", ha asegurado. Aguilar ha señalado que "un error de esta naturaleza no se resuelve pidiendo disculpas, se resuelve asumiendo responsabilidades políticas", al tiempo que ha asegurado que "el de Juanma Moreno es un manual de incompetencia".

Al mismo tiempo, ha vuelto a insistir en que es necesario conocer "si ha habido errores también en Málaga". "Exigimos a la Junta de Andalucía, al delegado de la Junta de Andalucía, que examine los casos y si ha podido haber en Málaga errores en el cribado del cáncer de mama", ha dicho.

El pasado martes Josele Aguilar y la secretaria de Salud del PSOE de Málaga, Carmen Martín, comparecieron frente al centro de salud de La Roca para criticar "los graves fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama" y exigir explicaciones al Gobierno andaluz. En este sentido, Aguilar anunció que el PSOE llevará al Parlamento de Andalucía una iniciativa para conocer si estos fallos también han afectado a pacientes de la provincia de Málaga.

Por su parte, Carmen Martín "desmontó las recientes declaraciones de Moreno Bonilla sobre la inexistencia de listas de espera oncológicas". "Una vez más miente, porque los datos oficiales del SAS demuestran que no solo existen, sino que han aumentado", afirmó.