El PSOE de Málaga exige a la Junta reforzar el Infoca y la prevención forestal durante todo el año

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, reunido con los representantes sindicales de UGT, CCOO y UITA. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido este miércoles a la Junta de Andalucía que refuerce "con urgencia" el dispositivo Infoca en la provincia y que "garantice una gestión forestal preventiva durante todo el año".

Tras una reunión con representantes sindicales de UGT, CCOO y UITA, el PSOE ha advertido de "falta de personal, las deficiencias en la cobertura de las casetas de vigilancia, los problemas con los equipos de protección individual y los retrasos en el mantenimiento de vehículos y maquinaria".

Según lo trasladado desde la reunión, "existe un déficit de alrededor de 70 puestos en la provincia de Málaga, con necesidades especialmente importantes entre los bomberos forestales y el personal de las casetas de vigilancia". "Algunas instalaciones no cuentan con turnos completos y las bajas no siempre son sustituidas, lo que reduce la capacidad de vigilancia y detección temprana de los incendios", han apuntado.

"Después de escuchar directamente a los trabajadores, la conclusión es clara; Andalucía necesita más prevención, más gestión forestal y un Infoca dotado con todos los recursos humanos y materiales necesarios", ha afirmado Aguilar según un comunicado.

El secretario general ha asegurado que no se puede continuar gestionando los incendios "únicamente desde la emergencia" y que es necesario "actuar antes de que el monte arda".

Aguilar ha reconocido el "extraordinario trabajo" de los trabajadores del Infoca destacando que "cada verano se juegan la vida para proteger nuestros montes, nuestro patrimonio natural y también a nuestros vecinos y vecinas". Por ello, ha defendido que la Junta "debe escuchar sus advertencias y resolver las carencias que vienen denunciando".

"Una cosa son los anuncios de la Junta y otra muy distinta la realidad de quienes trabajan cada día sobre el terreno", ha criticado el dirigente socialista. "No basta con presentar un dispositivo de miles de efectivos. Lo importante es que cada retén, cada Brica, cada puesto de vigilancia y cada autobomba tengan el personal necesario ante una emergencia", ha subrayado.

Por su parte, el secretario de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Patrimonio Natural del PSOE de Málaga, Kiko Calderón, ha destacado que una de las principales preocupaciones expresadas por los trabajadores "es la insuficiente gestión forestal preventiva". "Las abundantes lluvias de los últimos meses han provocado una elevada acumulación de vegetación, aumentando la carga de combustible y favoreciendo incendios de mayor intensidad", ha apostillado.

"Prevenir un incendio también es gestionar el monte: limpiar, desbrozar, mantener los cortafuegos, realizar tratamientos selvícolas y reducir la vegetación antes de que lleguen las altas temperaturas", ha explicado Calderón, que ha insistido en que "no podemos acordarnos de nuestros montes únicamente cuando llega el verano".

Los representantes sindicales han criticado "retrasos en la entrega y reposición de equipos de protección individual, así como averías y problemas de mantenimiento en vehículos y maquinaria".

Calderón ha advertido de que "cada vehículo parado, cada plaza sin cubrir y cada caseta sin personal reduce la capacidad de respuesta del dispositivo en un momento de máximo riesgo".

Durante el encuentro, se ha planteado la necesidad de avanzar en el reconocimiento profesional de los bomberos forestales, mejorar la estabilidad de las plantillas, la carrera profesional y las condiciones laborales.

Los trabajadores también reclaman más formación especializada y soluciones para los desplazamientos y alojamientos cuando deben prestar servicio fuera de su zona habitual.