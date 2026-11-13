PSOE Málaga exige a PP que "deje de hacer trampas" y afea los dos expedientes de la JEP al presidente de la Diputación

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, junto al candidato socialista al Congreso Javier Salas. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido este viernes al PP que "deje de hacer trampas" en la campaña electoral después de que la Junta Electoral haya abierto dos expedientes sancionadores al presidente de la Diputación, alcalde de Rincón de la Victoria (Málaga) y candidato del PP al Senado, Francisco Salado, "por la utilización de las instituciones con fines partidistas".

En una comparecencia en el barrio de La Luz de Málaga capital, junto al candidato socialista al Congreso Javier Salas, Aguilar ha criticado que el PP esté "utilizando las administraciones que gobierna para hacer campaña electoral".

Ha explicado que el PSOE ha presentado más de diez denuncias contra actuaciones de responsables del PP que han sido estimadas por la Junta Electoral. Se trata de actos institucionales, visitas a obras e inauguraciones "que los 'populares' han utilizado para hacer campaña pese a las prohibiciones establecidas por la normativa electoral".

El secretario general socialista ha señalado especialmente a Salado, cuyas actuaciones han sido declaradas "irregulares" hasta en cuatro ocasiones. "La Junta Electoral le ha abierto ya dos expedientes sancionadores", ha destacado, apuntando que el último está relacionado con el anuncio del traslado de la Imprenta Sur, que Salado presentó "como un logro de su gestión al frente de la Diputación".

"Salado sigue utilizando las instituciones que preside, tanto la Diputación como el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, para hacer campaña en beneficio del PP", ha denunciado Aguilar, que ha exigido a los 'populares' que "paguen su campaña electoral con los recursos de su partido, como hace el PSOE, y dejen de utilizar las instituciones públicas con fines partidistas".

En este sentido, ha incidido en que "ya está bien de trampas". "No vamos a permitir que el PP siga utilizando las instituciones para hacer campaña electoral", ha advertido.

Por otra parte, Aguilar se ha referido a la apertura de juicio oral contra el alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano, "por presuntos delitos relacionados con la corrupción. El responsable socialista ha exigido a Elías Bendodo, Juanma Moreno, Patricia Navarro y Alberto Núñez Feijóo que cumplan los estatutos del PP y suspendan de militancia al alcalde. "No puede seguir ni un minuto más al frente del Ayuntamiento de Estepona quien está acusado de graves delitos", ha afirmado.

Por su parte, el candidato socialista al Congreso Javier Salas ha contrapuesto la campaña del PSOE, "centrada en las propuestas y las mejoras para la ciudadanía", con la del PP y Vox, que, según ha dicho, "se basa en el odio, el menosprecio y el insulto".

Salas ha destacado "los avances conseguidos por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de pensiones, salario mínimo, empleo estable, becas y derechos laborales" y ha recordado que PP y Vox "han votado en contra de muchas de estas medidas".

"Tenemos un PP y un Vox que están en contra de todo lo que signifique mejorar la vida de los pensionistas, los jóvenes, las mujeres y los trabajadores", ha señalado Salas, quien frente a ello ha defendido que el PSOE ofrece "más empleo, mejores condiciones laborales, mejores pensiones y un futuro para los jóvenes con una vivienda asequible".

Por último, ha llamado a la movilización de los malagueños y malagueñas el próximo 29 de noviembre para seguir avanzando en derechos y bienestar. "Tenemos que unirnos todos para votar al Partido Socialista, porque somos la fuerza de la gente", ha concluido.