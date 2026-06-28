PSOE de Málaga exige al PP que haga pública la documentación remitida al Gobierno para justificar trasvase de Iznájar

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido este domingo, 28 de junio, al Partido Popular que haga pública la documentación que la Junta de Andalucía "asegura haber remitido" al Gobierno de España para "justificar la reclamación del trasvase desde el pantano de Iznájar".

En una nota remitida por la formación socialista, Aguilar ha señalado directamente a la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, y al parlamentario andaluz del PP, José Ramón Carmona, a quienes ha pedido que "faciliten de manera inmediata esa documentación y expliquen qué medidas han adoptado la Junta y la Diputación antes de reclamar ese trasvase".

Por ello, desde el PSOE de Málaga han exigido a Navarro y Carmona que "hagan pública la documentación que dicen haber remitido al Gobierno de España para justificar la reclamación del trasvase desde el pantano de Iznájar".

Al hilo, el secretario socialista ha explicado que este trasvase "solo puede autorizarse si previamente la Junta de Andalucía y la Diputación han agotado todas las medidas posibles y alternativas para garantizar el consumo de agua potable". Además, Aguilar ha recriminado que "eso no se está haciendo y que la realidad es que los vecinos y vecinas de Humilladero están sufriendo cortes de agua potable".

En este contexto, el PSOE malagueño ha acusado a la Administración autonómica y a la Diputación de Málaga de "ahogar de sed" a los vecinos de Humilladero. "Son la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial quienes tienen las competencias y, por tanto, la obligación de garantizar el suministro de agua potable para consumo humano, no lo están haciendo", ha subrayado Aguilar.

En este sentido, ha advertido de que la situación que padece Humilladero "puede afectar en el futuro a otros municipios vecinos si las administraciones competentes no actúan con responsabilidad y planificación".

Por último, el secretario general ha concluido afirmando que desde el PSOE de Málaga exigen a la Junta y a la Diputación Provincial "que asuman sus competencias, que dejen de engañar a los vecinos y vecinas de Humilladero y que garanticen de una vez el suministro de agua potable".