PSOE de Málaga exige que Vélez y Torre del Mar sean declaradas zonas tensionadas ante subida del precio de la vivienda

El parlamentario andaluz y portavoz de Vivienda del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Dani Pérez, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Víctor González. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz y portavoz de Vivienda del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Dani Pérez, ha exigido este lunes 26 que los municipios malacitanos de Vélez-Málaga y Torre del Mar sean declaradas zonas tensionadas ante la "subida descontrolada" de los precios de la vivienda.

Junto al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Víctor González, Pérez ha criticado la "falta de políticas de vivienda del PP" tanto en el Consistorio como en la Junta de Andalucía y ha reclamado "medidas urgentes" para facilitar el acceso a una vivienda asequible, según ha precisado la formación en una nota.

Al hilo, Pérez ha advertido de que el precio de la vivienda en Vélez-Málaga ha aumentado un diez por ciento en el último año, mientras que en Torre del Mar se ha incrementado un 50 por ciento en los últimos tres años. "Esta es la realidad que pone de manifiesto que la vivienda se está convirtiendo en un gravísimo problema para los vecinos y vecinas de Vélez-Málaga y Torre del Mar", ha señalado.

En este sentido, el parlamentario socialista ha criticado que, ante esta situación, el Ayuntamiento "no está haciendo nada" para promover vivienda protegida a través de su empresa municipal. Por el contrario, ha criticado que el PP está vendiendo suelo público y favoreciendo promociones como la de Galivivienda, con viviendas protegidas que superan los 250.000 euros y alquileres que rondan los 900 euros mensuales. "Eso es una aberración. Eso no es vivienda protegida", ha afirmado.

Asimismo, Pérez ha reclamado al Consistorio que exija a la Junta la puesta en marcha de promociones de vivienda pública a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). "Lo que están haciendo el PP en la Junta y en el Ayuntamiento es lo mismo, vender el suelo que es de todos, descapitalizar Vélez-Málaga y renunciar a utilizar ese patrimonio público para abaratar el acceso a la vivienda", ha criticado.

Por último, ha insistido en la necesidad de aplicar la Ley de Vivienda y declarar Vélez-Málaga y Torre del Mar zonas tensionadas para "frenar las subidas desproporcionadas de los alquileres". "No podemos permitir que los jóvenes y las familias que quieren acceder a una vivienda se encuentren con precios abusivos", ha concluido.

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Víctor González, ha afeado que la gestión de las viviendas protegidas constituye "uno de los episodios más oscuros de este mandato municipal" y ha precisado que esta polémica ha sido uno de los factores que han provocado la dimisión del anterior alcalde, Jesús Lupiáñez.

González ha criticado que el gobierno municipal haya permitido la promoción de supuestas viviendas protegidas de hasta 255.000 euros, cuando existen viviendas de renta libre en el entorno que se comercializan por 234.000 euros. "Es una tomadura de pelo. Seguimos exigiendo que se revisen los precios porque no cumplen los criterios de una vivienda protegida", ha asegurado. También ha indicado que fue el Grupo Municipal Socialista el que señaló las irregularidades en el procedimiento inicial de adjudicación de estas viviendas.

Frente a este modelo, González ha reafirmado el compromiso del PSOE de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027 de recuperar el protagonismo de Emvipsa en la construcción de vivienda protegida asequible. Además, ha defendido alcanzar acuerdos urbanísticos con promotores privados que permitan obtener viviendas para los vecinos "sin vender el patrimonio municipal".

Finalmente, ha planteado impulsar proyectos de autoconstrucción en suelo público como otra fórmula para responder a la demanda existente. "La empresa pública está para construir viviendas asequibles y el suelo municipal debe servir para dar soluciones a la gente, no para hacer negocio", ha concluido.