El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Málaga, Pepe Bernal. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Málaga, Pepe Bernal, ha hecho un llamamiento este jueves en Vélez-Málaga a defender en las urnas "los avances sociales y los derechos conquistados durante los últimos 45 años de democracia" frente al "retroceso" que, a su juicio, representan el Partido Popular y Vox.

"La continuidad de los avances de estos 45 años de democracia se garantiza votando al Partido Socialista. Cualquier otra opción es abrirle las puertas a la derecha y a la ultraderecha, que representan dar marcha atrás 40 años en nuestro país", ha advertido el socialista.

Según ha recogido la formación en una nota, Bernal ha asegurado que el próximo 29 de noviembre Málaga se juega mucho más que un diputado. "Nos jugamos la continuidad del Gobierno de progreso en España", ha afirmado.

En este sentido, ha recalcado que en las elecciones generales de 2023 el PSOE se quedó a menos de 2.500 votos de arrebatar un escaño al PP en la provincia. Por ello, ha pedido a los vecinos de Vélez-Málaga y de toda la Axarquía que concentren el voto progresista en el Partido Socialista.

Durante su visita a Vélez-Málaga, Bernal ha criticado que "la Axarquía es la comarca más abandonada por el Partido Popular en toda la provincia". Según ha señalado, tanto la Junta de Andalucía como la Diputación de Málaga y el propio Ayuntamiento de Vélez-Málaga "han dado la espalda a las necesidades de sus vecinos en materia de movilidad, carreteras, transporte público, sanidad y educación".

En este sentido, ha reivindicado las políticas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para fortalecer el Estado del bienestar. En particular, ha destacado que las pensiones de los mayores de Vélez-Málaga y de la Axarquía han subido 449 euros en los últimos siete años. Bernal ha incidido en que estas mejoras se han producido con el voto del PSOE y la oposición del PP, al que también ha reprochado su rechazo a garantizar por ley la revalorización de las pensiones conforme al IPC.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Vélez-Málaga y candidato a la Alcaldía, Víctor González, ha advertido de que las políticas sociales y laborales están en juego el próximo 29N. En concreto, ha destacado que 4.300 vecinos y vecinas del municipio perciben el salario mínimo interprofesional y ha alertado del riesgo que supondría un Gobierno de PP y Vox para la continuidad de las mejoras salariales.

"Estamos hablando de 4.300 personas con rostro, de familias de Vélez-Málaga que han visto mejorar sus condiciones de vida gracias a las políticas del Partido Socialista", ha señalado. González ha defendido que las elecciones no van de "debates vacíos ni bulos inventados", sino de "las cosas del comer, las cosas del día a día", y ha llamado a la movilización y al voto al PSOE para proteger los salarios, las pensiones y los servicios públicos.

En la visita también han participado la candidata socialista al Congreso Mari Nieves Ramírez, el alcalde de La Viñuela, José Juan Jiménez, y el alcalde de Almáchar, Antonio Yuste, junto a representantes socialistas de la comarca de la Axarquía.