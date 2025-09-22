El PSOE de Málaga muestra su rechazo absoluto a la construcción de un embarcadero en La Cala del Moral de Rincón

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el secretario general del PSOE de Rincón de la Victoria, Antonio Sánchez en rueda de prensa. - PSOE MÁLAGA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Málaga ha expresado este lunes su rechazo rotundo al proyecto de construcción de una base náutica y un embarcadero en la playa de Calaflores del núcleo de La Cala del Moral, en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria, al considerar que "supondría un grave daño" para la zona, al tiempo que ha anunciado que llevarán el asunto al Parlamento de Andalucía.

En una visita a la zona, el secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, ha mostrado su respaldo al PSOE de Rincón, liderado por Antonio Sánchez, contra este proyecto y ha llamado a la movilización ciudadana el próximo viernes para "frenar esta iniciativa, impulsada por el alcalde, Francisco Salado (PP), con el apoyo de la Junta de Andalucía".

Aguilar ha dicho que "La Cala del Moral no se entiende sin esta playa familiar que es emblema de Málaga y un referente para toda la provincia". "El PP pretende privatizarla, entregándola al uso exclusivo de unos pocos propietarios de embarcaciones, en lugar de mantenerla como espacio de disfrute para todas las familias", ha criticado.

El secretario general del PSOE de Málaga ha alertado de que este proyecto "supondría un grave daño medioambiental al fondo marino y a la riqueza ecológica de la zona". "No se puede destrozar una playa icónica para beneficio de unos pocos privilegiados. Por eso mostramos nuestro rechazo absoluto y animamos a los vecinos y vecinas de La Cala a defender lo suyo en la concentración convocada el próximo viernes", ha señalado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Rincón de la Victoria ha denunciado la "absoluta falta de transparencia" en la tramitación de este proyecto. "La ciudadanía ha tenido conocimiento de este expediente dos años después de iniciarse. Estamos en fase de alegaciones y desde el PSOE las hemos presentado en tiempo y forma, al igual que distintas asociaciones del municipio", ha explicado.

Sánchez ha insistido en que la iniciativa del PP "va a significar una importante afectación medioambiental y, sobre todo, la privatización de una playa familiar que es patrimonio colectivo de La Cala del Moral". En este sentido, ha animado a la ciudadanía a participar en la concentración convocada el viernes 26 de septiembre a las 18.00 horas en el Parque Baluma, una cita que considera clave para frenar este proyecto.

"No se entiende La Cala del Moral sin esta playa. Si este expediente continúa, se perderá para siempre su carácter público y familiar. Por eso pedimos la unión de todos y todas para preservar este entorno natural y nuestra forma de vida", ha concluido el socialista.