El PSOE de Málaga pide que el alcalde cese su "sesgo partidista" y aplique herramientas de la Ley Estatal de Vivienda

El concejal del PSOE Mariano Ruiz Araujo, junto a la viceportavoz socialista, Carmen Martín. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha reclamado al alcalde, Francisco de la Torre, que abandone el "sesgo partidista con el que viene abordando la crisis habitacional" y aplique las herramientas que ofrece la Ley Estatal de Vivienda para contener el precio de los alquileres en la ciudad.

"Los datos son demoledores. Miles de familias tienen que destinar más del 75% de sus ingresos al pago del alquiler en el Centro de Málaga. Es una situación insostenible que exige actuaciones inmediatas por parte del Ayuntamiento, que no puede seguir mirando hacia otro lado mientras la vivienda se convierte en un lujo al alcance de unos pocos", ha indicado el concejal del PSOE Mariano Ruiz Araujo.

De este modo, Ruiz Araujo ha pedido al alcalde que abandone la confrontación partidista en esta materia. "Le pido al alcalde que deje el sesgo partidista y aplique la Ley de Vivienda. Tiene a su disposición herramientas para contener los precios del alquiler en las zonas más tensionadas, pero sigue negándose a utilizarlas mientras la emergencia habitacional se agrava cada día", ha concretado, al tiempo de señalar que "gobernar es resolver problemas, no bloquear soluciones por razones ideológicas".

Además, el portavoz socialista ha defendido la necesidad de actuar también sobre la presión que ejerce el mercado turístico sobre la vivienda residencial. "Es urgente aplicar con rigor el PGOU para limitar de verdad las viviendas de uso turístico y frenar la especulación", ha añadido.

"La situación ha llegado a tal extremo que los propios vecinos del Centro han denominado a una calle del entorno como 'Aquí no hay quien viva' para denunciar que sus barrios están dejando de ser lugares en los que poder vivir", ha expresado el concejal, mientras que ha considerado que "es el reflejo de una ciudad que corre el riesgo de convertirse en un mero escaparate para visitantes mientras expulsa a quienes la sostienen cada día".

Por su parte, la viceportavoz socialista, Carmen Martín, ha afeado las consecuencias sociales de esta situación. "Estamos llegando a extremos que deberían hacer reflexionar al equipo de gobierno. Hay malagueños que están recurriendo a vivir en autocaravanas para no tener que abandonar su ciudad porque les resulta imposible acceder a una vivienda o asumir los precios actuales de los alquileres", ha agregado". "Cuando una persona trabajadora no puede permitirse vivir en la ciudad donde trabaja, estamos ante un fracaso de las políticas públicas", ha apostillado.

Martín ha criticado la "pasividad" de De la Torre frente a la "escalada imparable" de Málaga en el mercado inmobilario, donde la provincia se sitúa como la segunda más cara de toda España en cuanto al precio del alquiler. "No podemos seguir vendiendo nuestra ciudad al mejor postor. Por eso el próximo 27 de junio volveremos a salir a la calle para defender una Málaga habitable, una ciudad recíproca que cuide a quienes la habitan frente a la Málaga de escaparate que expulsa a los vecinos de sus barrios. Porque Málaga necesita volver a ser una ciudad para vivir", ha concluido.