PSOE de Málaga pide a Junta que utilice financiación extra del Gobierno en dependencia para acabar con listas de espera

El secretario de Políticas de Estado de Bienestar del PSOE-A, José Luis Ruiz Espejo, y la secretaria coordinadora del Área de Políticas del Estado del Bienestar y Derechos de la Ciudadanía del PSOE de Málaga, Estefanía Martín Palop. - PSOE

MÁLAGA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha exigido al Gobierno andaluz que utilice la financiación extraordinaria aprobada por el Gobierno de España "para dependencia con el objetivo de acabar con las listas de espera, reducir los tiempos de tramitación, ampliar las prestaciones y mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sistema".

El secretario de Políticas de Estado de Bienestar del PSOE-A, José Luis Ruiz Espejo, ha destacado que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de junio el Real Decreto-Ley 17/2026 de fortalecimiento y consolidación del sistema de autonomía y atención a la dependencia, que supone "la mayor aportación del Gobierno de España al sistema de dependencia en nuestro país".

Ruiz Espejo ha explicado que esta inversión extraordinaria "asciende a 6.200 millones de euros más para los años 2026 y 2027, con el objetivo de alcanzar en 2027 el 50% de la financiación estatal del coste de la dependencia". En el caso de Andalucía, ha señalado que "la comunidad recibirá 954 millones de euros adicionales: 318 millones más en 2026 y 636 millones más en 2027".

"Estamos ante una aportación histórica que deja sin excusas al Gobierno de Juanma Moreno. Andalucía va a ser la comunidad autónoma que más financiación extra reciba y ese dinero tiene que ir a quienes más lo necesitan", ha afirmado.

Asimismo, ha reclamado a la Junta que "aplique estos fondos a tres prioridades". "En primer lugar, reducir las listas de espera, recortar los tiempos de tramitación y eliminar burocracia. En segundo lugar, reforzar los servicios de ayuda a domicilio, los centros de día, las plazas residenciales y la teleasistencia. Y, en tercer lugar, dignificar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sistema, especialmente de las auxiliares de ayuda a domicilio y de residencias", ha detallado.

Ruiz Espejo ha recordado que "Andalucía mantiene a 49.513 personas en lista de espera, con una demora media de 446 días para resolver un expediente, y que en lo que va de 2026 han fallecido 2.204 personas esperando ser atendidas". "Estos recursos tienen que servir para que ninguna persona dependiente siga muriendo sin recibir la prestación o el servicio al que tiene derecho", ha subrayado.

Por su parte, la secretaria coordinadora del Área de Políticas del Estado del Bienestar y Derechos de la Ciudadanía del PSOE de Málaga, Estefanía Martín Palop, ha advertido de que "la provincia concentra el 20% de las listas de espera de Andalucía". "Hablamos de 9.000 familias malagueñas que viven cada día una situación dramática porque siguen esperando una respuesta de la Junta", ha señalado.

En este punto, ha criticado que en la provincia de Málaga "han fallecido ya este año 441 personas en lista de espera". "Son familias que han perdido a sus seres queridos sin que el Gobierno de Juanma Moreno les haya garantizado un derecho básico", ha afirmado.

"Ahora ya no hay excusa. Juanma Moreno tiene la financiación que reclamaba y tiene la obligación de gestionar bien ese dinero para atender a las 9.000 familias malagueñas que siguen esperando", ha defendido.

Por último, ha insistido en que el PSOE "seguirá defendiendo la Ley de Dependencia y su financiación pública". "El Gobierno de España cumple. Ahora le toca a la Junta ponerse a trabajar, reforzar plantillas, agilizar expedientes y garantizar una atención digna a las personas dependientes y a sus familias", ha concluido.