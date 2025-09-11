El PSOE de Málaga pide publicar el proyecto de la torre del puerto que se debata en un consejo rector de Urbanismo

El portavoz municipal del PSOE en Málaga, Daniel Pérez, junto con concejales de su grupo - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en Málaga ha reclamado este jueves que el Ayuntamiento haga pública la información sobre el estado del proyecto del hotel rascacielos previsto en el dique de Levante y que se convoque de forma "urgente" un consejo rector extraordinario de la Gerencia Municipal de Urbanismo sobre dicho proyecto.

Así lo ha expresado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, junto con varios concejales socialistas, entre ellos, Mariano Ruiz, que defenderá la moción el próximo lunes en la comisión de Urbanismo.

El dirigente socialista ha criticado "la opacidad en torno a esta operación urbanística", ya que "seis meses después de que se presentara una nueva propuesta por parte de los promotores, nos encontramos que hasta la fecha no se ha facilitado documentación alguna a la oposición ni a la ciudadanía, tal solo un dibujo, un borrador difuso que no deja ver absolutamente nada de la torre del puerto".

Asimismo, ha insistido en que su grupo se ha mostrado "siempre en contra de la construcción de un rascacielos en el puerto" y ha dicho que "el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quiere hipotecar el 'skyline' de Málaga durante generaciones con un proyecto especulativo que atenta contra la fachada portuaria de la ciudad".

"Han pasado seis meses desde aquella presentación borrosa, con infografías de dudosa claridad, y todavía no sabemos absolutamente nada del proyecto", ha manifestado Pérez, quien ha pedido al Ayuntamiento que "dé la cara y convoque un consejo extraordinario en Urbanismo para conocer todos los detalles".

De igual modo, ha manifestado que la torre del puerto "no es el proyecto que Málaga necesita" y ha advertido de que "detrás de esta operación no hay un interés general, sino especulación urbanística".

Por su parte, el concejal socialista Mariano Ruiz ha señalado que la situación es "insólita e inaceptable porque a cualquier particular que quiera abrir un negocio o reformar una vivienda se le exige una documentación exhaustiva, mientras que en el proyecto más controvertido de las últimas décadas reina la opacidad".

Además, a juicio de Ruiz, "se trata de uno de los proyectos más contestados socialmente en la historia de Málaga, con más de 1.400 alegaciones, además de dos contenciosos judiciales".

Sobre la presentación del proyecto en el dique de Levante por parte del arquitecto británico David Chipperfield ha dicho que "aquella puesta en escena fue casi un montaje fantasmagórico con una torre difusa entre brumas y vegetación". Ahora, "seis meses después seguimos sin conocer la realidad del proyecto. ¿Qué se quiere ocultar? ¿Se presentó realmente toda la documentación?", se ha preguntado Ruiz.

Por último, ha advertido de que existen "indicios de posibles modificaciones sustanciales respecto al proyecto inicial porque ha cambiado el promotor, ha cambiado el arquitecto, se ha incrementado la altura hasta rozar los 150 metros permitidos y se ha aumentado la horizontalidad". "Esto podría invalidar el concurso público y obligar a retrotraer el proceso desde el principio", ha precisado el socialista.

"Con tanta opacidad en este proyecto, tanta demora y conflictos judiciales, lo más sensato sería que desistieran de esta barbaridad que nada tiene que ver con el interés general de la ciudadanía malagueña", ha concluido Ruiz.