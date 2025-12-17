PSOE de Málaga pide uso social y ciudadano de la antigua cárcel provincial "frente a privatización que pretende PP"

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Málaga ha acompañado este miércoles a residentes del distrito de Cruz de Humilladero e integrantes del Movimiento por la Prisión para defender el inmueble que albergó el penal provincial - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Málaga ha acompañado este miércoles a residentes del distrito de Cruz de Humilladero e integrantes del Movimiento por la Prisión para defender el inmueble que albergó el centro penitenciario provincial en la capital como Lugar de Memoria Histórica y Democrática y de acogida para las actividades de las asociaciones vecinales

El portavoz socialista, Daniel Pérez, junto a ediles del grupo, ha tomado parte en la concentración convocada por el referido colectivo, y ha pedido que el lugar se reconvierta en un espacio de recuperación de la memoria y de uso ciudadano, una lucha "histórica de los vecinos y de colectivos memorialistas", ha explicado.

"Los vecinos y las vecinas han venido a reclamar que la prisión provincial antigua sea un centro de recuperación de la memoria y también un espacio de uso ciudadano. Quieren que esto sea para el barrio, pero también para toda la ciudad", ha declarado Pérez.

El portavoz socialista ha subrayado que el su grupo se opone "a los planes del Partido Popular" para la antigua prisión: "Estamos en contra de lo que quiere hacer el PP. Lo que pretende Paco de la Torre es vender lo que es de todos. La cárcel provincial tiene que ser de uso ciudadano. Esto es lo que se ha aprobado de forma reiterada en el Ayuntamiento de Málaga, con un enfoque cultural y social".

Pérez ha criticado la gestión municipal: "Una vez más, Paco de la Torre falta a sus palabras y pretende vender la ciudad cachito a cachito. Lo vemos en todos los ámbitos de la gestión municipal. La cárcel provincial debe ser un centro social y ciudadano, para el barrio y para la ciudad, y un lugar de memoria democrática".

La concentración también contó con la participación de vecinos del barrio, como María Pepa, cuyas declaraciones ha difundido el grupo socialista en un comunicado: "Yo paso todos los días por aquí y cada vez veo la cárcel más deteriorada. Me da mucha pena porque la memoria de la cárcel no se puede perder".