El PSOE de Málaga reclama al alcalde "menos tacticismo político y más soluciones" para la Junta de los Caminos

El portavoz socialista Mariano Ruiz Araujo en una visita a la barriada de Junta de los Caminos y Diseminados. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha criticado el "abandono histórico" que sufre la barriada de Junta de los Caminos y Diseminados en el distrito Puerto de la Torre. "Esta barriada lleva demasiado tiempo esperando respuestas. No pueden enquistarse más los problemas ni ser utilizados de forma tacticista, como acostumbra a hacer Paco de la Torre, para echar la culpa a la administración de enfrente. Aquí tenemos que remar todos en el mismo sentido para facilitar la vida de estos más de 3.000 vecinos y vecinas", ha manifestado el portavoz socialista Mariano Ruiz Araujo.

Tal y como ha concretado la formación en una nota, durante una visita a la barriada, acompañado por la concejala responsable del distrito Puerto de la Torre, Mari Carmen Sánchez, y representantes vecinales, Ruiz Araujo ha precisado que "continúan sin respuesta reivindicaciones históricas como el paso peatonal sobre la hiperronda, la amenaza de un nuevo vertedero, los movimientos de tierra ilegales o los nuevos desarrollos urbanísticos que mantienen en vilo a los residentes", que "lo único que quieren es poder llevar a cabo sus proyectos de vida con calidad y con garantía".

Al hilo, Ruiz Araujo ha insistido en que la solución pasa por reforzar la colaboración institucional mediante encuentros de trabajo entre las administraciones implicadas que permitan desbloquear los principales asuntos pendientes.

"Málaga tiene que seguir poniendo en el centro de su acción política a quienes la sostienen diariamente, que no son otros que nuestros vecinos. La Junta de los Caminos merece la misma atención y los mismos servicios que cualquier otro barrio de la ciudad", ha añadido.

Por su parte, la concejala socialista Mari Carmen Sánchez ha criticado que la Junta de los Caminos lleva "demasiados años sufriendo el abandono del equipo de gobierno del Partido Popular". "Los vecinos llevan muchísimo tiempo reclamando soluciones y el Ayuntamiento sigue sin responder", una situación que, ha advertido, "está deteriorando la calidad de vida de quienes decidieron vivir en una zona tranquila".

Sánchez ha puesto el foco en las carencias del día a día que siguen sin resolverse. "Hay aceras que no se arreglan, alumbrado que no funciona, pasos de peatones pendientes y, lo que es más grave, todavía existen zonas diseminadas donde hay vecinos que no tienen ni luz ni agua", ha criticado. "Desde el Partido Socialista vamos a seguir de la mano de los vecinos para exigir que puedan vivir con las mismas condiciones que el resto de zonas residenciales de Málaga", ha afirmado.

En esta línea, el secretario de la Asociación de Vecinos Junta de los Caminos y Diseminados, Salvador Romero, ha repasado las principales reivindicaciones vecinales, muchas de ellas enquistadas desde hace años.

"Llevamos más de quince años esperando un paso peatonal para cruzar la hiperronda y más de cinco reclamando que se ejecuten las órdenes de reposición por los movimientos de tierra ilegales en San Cayetano", ha explicado.

Asimismo, ha reclamado que se archive definitivamente el expediente del vertedero proyectado en Los Verdiales, que se instalen cámaras para combatir los vertidos incontrolados y que se mejoren los caminos rurales, puesto que "cuando llueve están impracticables y ni siquiera pueden acceder ambulancias o servicios de emergencia". "No pedimos privilegios, pedimos que las administraciones cumplan con sus obligaciones", ha subrayado.

Por su parte, Antonio González, vecino de Castillejo, ha recriminado la "falta" de un suministro de agua potable en algunas viviendas del entorno. "Vivimos con cubas porque no tenemos agua del grifo. Para beber y cocinar tenemos que comprar agua embotellada", ha explicado. González ha lamentado que, pese a pagar sus impuestos como cualquier otro ciudadano, siga sin disponer de un servicio tan básico. "Si no pagamos los impuestos nos embargan, pero cuando nosotros necesitamos algo tan esencial como el agua nadie se preocupa", ha criticado.

Por último, la vecina Bernarda Macías ha alertado de la situación de peligro que existe en la calle Casanueva por la "falta de un paso peatonal seguro". "El camino de tierra por el estamos obligados a pasar tiene un boquete enorme por el que podemos caernos y la única solución es caminar por la calzada con el riesgo de atropello que conlleva", ha agregado. Macías ha reclamado al Ayuntamiento una "actuación urgente" que garantice la seguridad de todas las personas que utilizan este acceso a diario.