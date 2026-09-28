PSOE Málaga reclama a Junta que atienda a casi 400 personas en lista de espera de dependencia en Rincón de la Victoria

El senador socialista por Málaga, Rafael Granados, y el secretario general del PSOE de Rincón de la Victoria, Antonio Sánchez, en rueda de prensa. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha reclamado este lunes 28 a la Junta de Andalucía que atienda a las casi 400 personas que se encuentran en lista de espera de la dependencia en Rincón de la Victoria. En una comparecencia en el municipio, el senador socialista por Málaga, Rafael Granados, y el secretario general del PSOE de Rincón de la Victoria, Antonio Sánchez, han pedido al Gobierno andaluz que "agilice la tramitación de los expedientes y reduzca las listas de espera para garantizar que las personas dependientes reciban la atención que necesitan".

Granados ha valorado las iniciativas del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de dependencia, tanto para reforzar la financiación del sistema como para ampliar los derechos de las personas beneficiarias, sus familias y los trabajadores del sector. En este sentido, ha señalado que Andalucía recibirá 954 millones de euros entre 2026 y 2027 "para fortalecer el sistema de cuidados".

Asimismo, ha destacado la reforma de la legislación sobre dependencia y discapacidad, que contempla una financiación adicional de 6.200 millones de euros y supone, según ha explicado, "un avance en el reconocimiento de nuevos derechos". Entre las medidas previstas ha mencionado la teleasistencia como derecho subjetivo, el refuerzo de la ayuda a domicilio, la asistencia personal y la mejora de las condiciones laborales de los profesionales del sector.

Asimismo, el senador socialista ha subrayado que el objetivo de estas iniciativas es "reducir las listas de espera y avanzar hacia un modelo de cuidados más cercano, personalizado y comunitario". Sin embargo, ha cuestionado la gestión del Gobierno andaluz en esta materia y ha señalado que, pese al incremento de los recursos, Andalucía registra un tiempo medio de resolución de 424 días frente a los 180 establecidos legalmente.

Granados ha advertido también de que más de 40.000 personas figuran en la lista de espera directa en Andalucía y ha señalado que Málaga concentra aproximadamente el 20 por ciento de esa cifra. Además, ha lamentado que 441 personas hayan fallecido en la provincia mientras esperaban recibir atención a la dependencia.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Rincón de la Victoria, Antonio Sánchez, ha destacado que la reforma representa "la mayor ampliación de derechos sociales en esta materia desde la creación de la Ley en 2006". Según ha explicado, supone un cambio de modelo que sitúa la dignidad, la autonomía y los derechos de las personas en el centro del sistema de cuidados.

Sánchez ha detallado que en Rincón de la Victoria hay actualmente 398 personas pendientes de una respuesta de la administración autonómica, 230 a la espera del reconocimiento del grado de dependencia y otras 168 pendientes de la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA), que determina las prestaciones y servicios que les corresponden.

Por último, ha anunciado el compromiso de los socialistas de impulsar un plan municipal de accesibilidad en la próxima legislatura para adaptar las calles y los espacios públicos de Rincón de la Victoria a las necesidades de las personas con discapacidad o movilidad reducida. "Trabajaremos en un plan de accesibilidad municipal para adaptar todas nuestras calles a la vida diaria de todas estas personas", ha afirmado.