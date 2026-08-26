El PSOE de Málaga reclama a todas las administraciones ayuda ante las pérdidas en la cosecha de la uva moscatel

Visita del PSOE de Málaga a la explotación agrícola de uva moscatel de Almáchar - PSOE DE MÁLAGA

ALMÁCHAR (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Málaga ha reclamado al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Málaga la puesta en marcha de ayudas para los agricultores y agricultoras de la comarca malagueña de la Axarquía "afectados por las importantes pérdidas que está sufriendo este año la cosecha de uva moscatel como consecuencia de las sucesivas olas de calor".

La petición se ha realizado durante una visita a una explotación agrícola de Almáchar (Málaga) en la que han participado el alcalde del municipio, Antonio Yuste; el alcalde de El Borge (Málaga), Raúl Vallejo; el diputado provincial y alcalde de La Viñuela (Málaga), José Juan Jiménez; el secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal; y la parlamentaria andaluza Patricia Alba, junto a agricultores de la zona.

Yuste ha asegurado que existen explotaciones "con pérdidas de entre el 60% y el 70% de la producción". "Familias como Marisol y Paco están todo el año trabajando, desde que empiezan con la poda hasta que terminan con la vendimia, y ven cómo año tras año, por un motivo o por otro, pierden buena parte de su cosecha", ha señalado.

El alcalde ha recordado que acumulan varios años marcados por la sequía, el pasado año por el mildiu y este año por las altas temperaturas que han golpeado al sector.

Yuste ha explicado que tanto él como el alcalde de El Borge solicitaron a la nueva delegada de la Junta de Andalucía que los técnicos autonómicos visitaran las explotaciones afectadas para comprobar sobre el terreno los daños ocasionados, algo que ya se ha producido.

"Ahora lo que pedimos al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Málaga es que estas familias tengan las ayudas necesarias para sacar adelante sus explotaciones y sus vidas, porque con un recorte de hasta el 70% de la producción muchas no van a poder seguir adelante", ha expresado.

Yuste ha reclamado que las ayudas sean "serias, responsables y de verdad" y ha defendido una "apuesta decidida" por un territorio reconocido como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam).

En este sentido, ha criticado que una partida de la Junta de Andalucía que contaba inicialmente con 120.000 euros haya quedado reducida a 10.000 euros. "Si creemos de verdad en este territorio, hay que apostar por él", ha reclamado.

Por su parte, el alcalde de La Viñuela ha insistido en que la situación afecta a municipios como Almáchar, El Borge, Iznate, La Viñuela o Canillas de Aceituno, entre otros, y ha reclamado especialmente la implicación de la Diputación Provincial. "Se esperaba una cosecha muy buena, pero las sucesivas olas de calor la han reducido a extremos que no se esperaban", ha explicado.

Jiménez ha recordado que se trata de "un cultivo primordial para la comarca, del que dependen muchas familias", por lo que ha pedido que "Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno de España se pongan a trabajar juntos y ayuden a estas familias porque la necesidad es urgente".

Por su parte, la agricultora Marisol Roca ha trasladado la preocupación existente entre los pequeños productores. "Los pequeños agricultores somos los grandes olvidados", ha concluido.