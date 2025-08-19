El PSOE de Málaga reconoce a entidades sociales que "se rebelan contra las privatizaciones de la derecha"

La portavoz del PSOE de Andalucía, María Márquez; el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, en la entrega del XVI Premio Liderazgo Social. - PSOE

MÁLAGA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha reconocido este martes a las entidades sociales que "se rebelan contra las privatizaciones de la derecha". Los socialistas malagueños han hecho entrega del XVI Premio al Liderazgo Social a la Asociación de Afectadas por Endometriosis Crónica (Adaec) y al Movimiento Vecinal Parque del Oeste.

En el acto han participado la vicesecretaria general del PSOE andaluz, María Márquez; el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar; y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Dani Pérez.

Aguilar ha destacado "el trabajo y el compromiso" de las entidades sociales reconocidas. "Tenemos que estar en el día a día en ese trabajo que hacen los ciudadanos en estos movimientos sociales. Son entidades que se han destacado por ser muy reivindicativas con los gobiernos de derechas que tenemos en la provincia de Málaga. Se han rebelado frente a esas privatizaciones", ha dicho.

Asimismo, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "de maltratar los servicios públicos, de socavar los pilares básicos de los servicios públicos para generar espacios de negocio para las entidades privadas".

"Un proceso de privatización que --ha asegurado-- también ha llegado a la ciudad de Málaga". "El alcalde de Málaga ha querido privatizar un espacio público como el Parque del Oeste. De la Torre está tratando de tapar su deteriorada imagen de cualquier forma, después del fiasco del Mundial del 2030, del pleno de la vergüenza de la limpieza y de la pitada en La Rosaleda, ahora nuevamente com un proyecto a destiempo o, como vimos ayer, diciendo que el tema de la limpieza en los barrios es una fake news", ha expuesto.

Por su parte, Márquez ha valorado "el equipazo" de las mujeres afectadas por endometriosis. "Lo que sufrimos las mujeres, las enfermedades de las mujeres y los problemas de las mujeres son más invisibles", ha asegurado.

"El secreto y el éxito es que hoy hay aquí un grupo de mujeres con el poderío que han demostrado ellas. La unidad de las mujeres, la fortaleza que da estar juntas ante las adversidades, eso es feminismo, ese es el futuro de España", ha dicho, al tiempo que ha resaltado también "el poderío de Lola", presidenta del movimiento vecinal del Parque del Oeste.

Por último, Pérez ha destacado el movimiento vecinal de Parque del Oeste "contra la privatización del espacio público un movimiento joven con mucho recorrido, porque en Málaga lo que hace falta son más elementos reivindicativos para mejorar la ciudad".

"Estos la gente nos dice que sigamos, que la ciudad está sucia, lo saben todos los vecinos y todas las vecinas, que esto no es una fake news como quiere intentar decir Paco de la Torre, que no es un bulo. Vamos a seguir liderando la oposición, porque somos la alternativa y vamos a gobernar la ciudad de Málaga', ha concluido.