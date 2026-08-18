El PSOE de Málaga reconoce a los jubilados y jubiladas del SAS por su compromiso en defensa de la sanidad pública

PSOE de Málaga reconoce a los jubilados y jubiladas del SAS por su compromiso en defensa de la sanidad pública - PSOE

MÁLAGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha entregado este martes su XVII Premio al Liderazgo Social al Grupo de Jubilados y Jubiladas del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en reconocimiento a su trayectoria, su compromiso social y su defensa de la sanidad pública.

El acto, celebrado en la Cámara de Comercio coincidiendo con la Feria de Málaga, ha contado con la participación de la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero; el secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar; y el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, junto a Antonio Herrera, en representación del Grupo de Jubilados y Jubiladas del SAS.

Montero, que ha recordado su propia vinculación profesional con el SAS, ha reivindicado el valor de un sistema sanitario "público, universal y gratuito" que "garantiza el acceso a la atención sanitaria con independencia de los recursos económicos de cada persona".

"No hay un patrimonio mejor que pueda tener Andalucía que la garantía de que si alguien cae enfermo y la ciencia tiene cura, va a recuperar la salud dentro de nuestro sistema público", ha afirmado.

Asimismo, ha rendido homenaje a los profesionales que permanecen "al pie del cañón" en la sanidad pública y ha advertido de "la necesidad de defenderla frente al deterioro y los intentos de convertir la salud en un negocio".

"No nos dejemos arrebatar esa joya de la corona que construimos", ha señalado y ha destacado que los integrantes del colectivo premiado continúen comprometidos con el sistema sanitario incluso después de finalizar su vida laboral.

Por su parte, Josele Aguilar ha subrayado que el reconocimiento "encarna precisamente el significado del liderazgo social". "El liderazgo social no significa tener un puesto o un cargo. Es tener una causa, comprometerse con ella y ser capaz de movilizar a la gente en su defensa", ha asegurado.

Aguilar ha valorado que los jubilados y jubiladas del SAS hayan puesto "todos sus años de experiencia y conocimiento" al servicio de la sociedad, "no solo denunciando las carencias de la sanidad pública, sino también planteando soluciones".

Por su parte, Mariano Ruiz Araujo ha destacado igualmente que el colectivo, tras años de hospitales, centros de salud, guardias y noches de trabajo, "podría haber optado por el descanso, pero ha decidido mantener una guardia más".

"Tiene doble mérito porque ya no estáis peleando por vuestra carrera profesional, sino por el futuro de todos y de todas", ha señalado. Ruiz Araujo ha advertido de que "la ciudadanía no puede acostumbrarse a esperar una semana para ser atendida por un médico o meses para realizarse una prueba diagnóstica".

En nombre del grupo premiado, Antonio Herrera ha asegurado que sus integrantes siguen siendo "mayores, pero rebeldes" y que continuarán defendiendo "las libertades y los derechos conquistados".

Herrera ha explicado que el colectivo "nació para aportar a la sociedad la experiencia acumulada durante décadas en la construcción y desarrollo del SAS y reaccionar ante el progresivo deterioro que consideran que está sufriendo el sistema sanitario público".

El grupo ha elaborado además 210 medidas para fortalecer la sanidad pública y ha compartido su experiencia con jubilados y jubiladas del SAS de otras provincias andaluzas.

"Vamos a seguir trabajando", ha concluido Herrera, reclamando la implicación del tejido social, sindical y político para impedir que "el derecho a la salud se convierta en un negocio".