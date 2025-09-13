PSOE de Málaga reivindica a Pasionaria León, superviviente de 'La Desbandá' y ejemplo de memoria democrática e igualdad

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y la secretaria general del PSOE de San Pedro de Alcántara, Ana Leschiera, en un acto de homenaje a Pasionaria León Díaz - PSOE MÁLAGA

SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha subrayado la necesidad de "cumplir una deuda de memoria y reconocimiento" con Pasionaria León Díaz, vecina de la localidad, superviviente de 'La Desbandá' y represaliada por el franquismo, reivindicando su figura como ejemplo de memoria democrática e igualdad.

El PSOE de Málaga ha detallado que Aguilar ha lamentado que el Ayuntamiento de Marbella, con mayoría del PP, rechazara la moción socialista para dedicar un espacio público en su honor durante un acto de homenaje en San Pedro Alcántara, junto a la secretaria general del PSOE local, Ana Leschiera.

Josele Aguilar ha recordado que Pasionaria León fue "víctima de uno de los episodios más negros de nuestra historia", en referencia a aquella "desbandada" en la que "miles de malagueños y malagueñas fueron bombardeados mientras huían hacia Almería de las tropas franquistas".

El dirigente socialista ha destacado que Pasionaria León "no guardó rencor", sino que se convirtió en "un ejemplo vivo de cómo mantener la memoria democrática para no repetir los errores del pasado". Ante eso, ha lamentado que San Pedro de Alcántara no cuente con un lugar que lleve su nombre "por culpa de una decisión inexplicable del equipo de gobierno municipal" del PP.

"Pasionaria León dedicó su vida a reivindicar los valores democráticos de la Segunda República y la igualdad entre hombres y mujeres, y merece un reconocimiento permanente", ha asegurado Aguilar.

Por su parte, Ana Leschiera ha recalcado que Pasionaria fue vecina de San Pedro "hasta hace poco" y que "nos dejó con la pena de no ver cumplido ese reconocimiento público", y ha recordado que el PSOE presentó una moción para que se le dedicara un espacio en el municipio que además sirviera para "reforzar la memoria democrática", pero que dicha iniciativa "fue rechazada por PP y Vox".

Leschiera ha valorado también el acto celebrado como "un homenaje necesario" para "reivindicar el esfuerzo, la fortaleza y las voces de las mujeres de aquella época, pioneras cuyo camino seguimos recorriendo".

"El PSOE siempre va a estar al lado de la igualdad y la memoria democrática, porque son valores irrenunciables que nos identifican como partido y como sociedad", ha concluido.