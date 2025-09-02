El PSOE de Málaga señala que el Pacto de Estado contra la emergencia climática es una urgencia nacional

MÁLAGA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PSOE de Málaga, Ignacio López, asegura que España necesita un gran Pacto de Estado contra la emergencia climática, y que es una urgencia nacional. "Los efectos del cambio climático ya no son una amenaza futura, son una realidad presente que golpea con fuerza nuestros montes, nuestro litoral, nuestros campos, nuestras ciudades y, sobre todo, a las personas más vulnerables", ha dicho el también diputado en el Congreso.

Tras recordar que este verano se han sufrido incendios devastadores "en Andalucía y en otras comunidades autónomas", olas de calor extremas y fenómenos meteorológicos "que ponen a prueba nuestras infraestructuras y servicios públicos", López ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "su compromiso firme con este Pacto de Estado tan necesario para nuestra tierra, que no se radicalice y rechace frontalmente cualquier propuesta que presentamos desde el PSOE y que se pronuncie cuanto antes si quiere un pacto de Estado contra la emergencia climática o no, ya que esto no es un problema de una región ni de un gobierno, es un desafío de país, que exige respuestas conjuntas, coordinadas y valientes".

Por ello, "desde el PSOE impulsamos un Pacto de Estado, tal y como ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que se comprometan todas las administraciones públicas, tanto locales, autonómicas y estatal, a una hoja de ruta clara con compromisos prioritarios para afrontar la emergencia climática desde la acción y no desde la retórica", añade.

Desde el PSOE de Málaga, "llamamos al conjunto de fuerzas políticas, a las instituciones y a la ciudadanía a trabajar por este acuerdo de país, porque el futuro de nuestros hijos e hijas, de nuestros campos y bosques, de nuestra economía y nuestra salud, depende de lo que hagamos hoy. Este pacto no puede esperar. El cambio climático no conoce fronteras ideológicas ni administrativas. Es hora de actuar con responsabilidad, con altura de miras y con el compromiso de quienes sabemos que gobernar es también proteger", ha finalizado.