El PSOE de Málaga se siente "defraudado" con su resultado electoral y con la falta de participación "masiva"

Bernal lamenta que se haya tenido que hacer "una doble campaña" y asegura que trabajarán desde la oposición por el interés general

MÁLAGA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha trasladado que los socialistas se sienten "defraudados" con el resultado electoral obtenido en las elecciones autonómicas de este domingo, que han dado al PSOE su peor dato histórico en la región con 30 escaños, pero también con la falta de participación "masiva" de los andaluces, que se sitúa en un 58,33%, 1,8 puntos más que en 2018.

Este es el balance que ha hecho Bernal de unos comicios que han dado por primera vez la mayoría absoluta al PP en Andalucía, que también gana en la provincia de Málaga y consigue diez escaños, mientras que el PSOE se mantiene con cuatro.

El socialista ha reconocido que los 30 escaños obtenidos, dos puntos por debajo de las anteriores elecciones, "son unos malos resultados, no son ni tan siquiera las peores previsiones que teníamos", y lo ha achacado a dos cuestiones: no haber podido trasladar el mensaje de su programa a los andaluces y no haber conseguido que estos acudiesen de forma "masiva" a las urnas.

En primer lugar, ha puesto en valor el trabajo y "la gran labor de campaña" del PSOE en Málaga y en Andalucía para trasladar su programa, su proyecto y sus ideas a los ciudadanos. Sin embargo, ha indicado que "en las urnas se nos ha dado un revés", del que asumen las responsabilidades. "Ahora --ha dicho-- se abre un proceso para analizar bien por qué no hemos podido trasladar como hemos querido ese mensaje a los andaluces, y por qué no han querido participar de forma masiva y democrática en estas elecciones".

Sobre este segundo punto, Bernal ha aludido a que desde el PSOE se ha hecho "una doble campaña": "la natural", en la que han recorrido las calles y municipios para explicar su programa, y "una campaña que le correspondía a la Junta de Andalucía y no hizo", la de explicar que había unas elecciones autonómicas a las que acudir.

En este sentido, ha afeado que ha sido el Partido Socialista el que lo ha tenido que explicar e invitar a los andaluces a participar, porque "la Junta ha ocultado que había unas elecciones y porque al PP no le interesaba que la gente participara". "Cuando un partido o una institución, en lugar de estimular que se vaya a votar, lo que persigue es que la gente no vote porque si no vota ellos salen ganando en las elecciones, cuando eso ocurre se debilita la democracia", ha advertido.

Y es por eso por lo que los socialistas "no solamente podemos sentirnos defraudados por los resultados de las elecciones sino que principalmente, como demócratas, nos sentimos defraudados por que no haya habido una participación masiva", quedándose cerca de la mitad de los andaluces que podían votar "fuera de la decisión del gobierno de los próximos cuatro años", ha lamentado Bernal.

OPOSICIÓN POR EL INTERÉS GENERAL

En este contexto, el secretario de Organización del PSOE de Málaga ha asumido el resultado de su partido, al tiempo que ha asegurado que "nos vamos a poner a trabajar" para que haya una oposición que sirva de "control del gobierno, pero también para esterilizar a ese gobierno".

Así, ha indicado que el PSOE va a llevar a debate al Parlamento andaluz propuestas, medidas y programas específicos para que Andalucía "no se quede en el control de un solo grupo político" y para que tanto el gobierno como la oposición "tenga medidas suficientes para que --la comunidad autónoma-- se adapte al interés general de los andaluces".

"En ese interés vamos a estar nosotros", ha dicho Bernal, quien ha apuntado que se va a seguir trabajando por los servicios públicos y la igualdad de oportunidades, al tiempo que "no vamos a permitir que todos los avances que se han llevado a cabo desde el franquismo y que todos ellos están suscritos por el PSOE, no vamos a permitir que den ni un solo paso atrás", ha zanjado.