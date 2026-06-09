El PSOE municipal critica "el abandono" de la Alcazaba y Gibralfaro de Málaga y exige un plan "urgente" de conservación

El portavoz socialista en el grupo municipal socialista, Mariano Ruiz, junto a la viceportavoz socialista, Carmen Martín, presentan una moción. - PSOE

MÁLAGA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha reclamado este martes al equipo de gobierno del PP una actuación "urgente" para garantizar la conservación del conjunto Alcazaba-Gibralfaro, después de que un reciente informe técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo "alertara del grave riesgo de caída de uno de los lienzos de la muralla norte de la Alcazaba".

Los socialistas han recordado que llevan años advirtiendo del "deterioro progresivo del conjunto monumental" y han registrado una moción para exigir "un plan de choque, más inversiones y una estrategia integral de conservación".

El portavoz municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha recordado que los propios informes técnicos municipales "vienen alertando desde hace tiempo sobre el estado del recinto".

"El conjunto visitable acumula un déficit de mantenimiento ostensible. La zona requiere una intervención de conjunto que evite la pérdida irreversible de elementos que ya se están produciendo", ha agregado.

En este punto, ha lamentado que, pese a los estudios realizados y a los diagnósticos conocidos en los últimos años, "seguimos manteniendo esta situación" y se ha preguntado "qué tiene que pasar para que el equipo de gobierno del Partido Popular le dé garantías definitivas a la Alcazaba y Gibralfaro".

Por otro lado, el portavoz socialista ha criticado "la contradicción existente entre la explotación turística del monumento y la falta de inversiones suficientes para su conservación".

"Está bien que se le ponga nombre a los muros o nueva iluminación, pero lo oportuno sería garantizar este monumento como legado para las generaciones venideras", ha apostillado.

En este sentido, ha criticado que el Ayuntamiento "haya incrementado el precio de las entradas para recaudar millones de euros mientras las actuaciones de conservación avanzan con una lentitud incompatible con las necesidades reales del conjunto".

Ruiz Araujo también ha lamentado lo que ha calificado "como una gestión "extractiva" del patrimonio histórico de la ciudad". "La Alcazaba abre portadas, protagoniza campañas promocionales y fotografías institucionales, pero la realidad es bastante triste. Necesitamos garantías, recursos técnicos y también presupuestarios. Es hora de darle el cariño que este monumento significa para Málaga", ha dicho.

El portavoz municipal socialista ha defendido que "la conservación del conjunto monumental debe convertirse en una prioridad política y presupuestaria para evitar que sigan apareciendo situaciones de emergencia como la conocida esta semana".

"Este monumento ha resistido siglos de asedio, de ataque y de conquista. Lo que nadie podía esperar es que su mantenimiento y su propia fisionomía se pusieran en tela de juicio por la gestión del Partido Popular y de Paco de la Torre", ha señalado.

Por último, ha incidido en que "quizá para el Partido Popular sean solo piedras viejas, pero para nosotros son el alma de Málaga". Los socialistas consideran que "el deterioro detectado en la muralla norte debe servir como punto de inflexión para impulsar una política de conservación ambiciosa que garantice la protección de la Alcazaba y Gibralfaro para las próximas generaciones".