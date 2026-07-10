El PSOE municipal critica que De la Torre "retrase" el Debate del Estado de la Ciudad de Málaga nueve meses

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, junto ediles del PSOE - PSOE

MÁLAGA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, ha exigido este viernes, durante una junta de portavoces extraordinaria en el consistorio, que el Debate del Estado de la Ciudad solicitado por el PSOE tenga lugar "cuanto antes", porque "Málaga no puede cerrar por vacaciones mientras las familias son expulsadas por la turistificación que el PP ampara".

Así lo ha manifestado el edil del PSOE después de que el alcalde, Francisco de la Torre, haya comunicado en el desarrollo de la citada junta la convocatoria del debate, que tendrá lugar el 30 de septiembre y no en julio como ha pedido el grupo socialista con la mayoría suficiente. "De la Torre retrasa nueve meses el debate, desatendiendo la obligación de convocarlo una vez al año", ha criticado el líder de la oposición.

En este sentido, el portavoz socialista ha advertido de las "graves consecuencias de esta parálisis institucional motivada por intereses partidistas", puesto que "desgraciadamente el retraso al que nos aboca va a suponer mayores problemas para la ciudad de Málaga porque obviamente los problemas de los malagueños no se van de vacaciones".

También ha criticado que "esta maniobra supone además un retorcimiento flagrante de la normativa municipal para esquivar la fiscalización". "Va a conseguir eludir dos de los cuatro plenos del debate del estado de la ciudad que tiene obligación de convocar como dictan las normas de su propio reglamento", ha afirmado Ruiz Araujo, precisando que "el reglamento marca el carácter anual obligatorio de estas sesiones".

A juicio del dirigente socialista, "se demuestra así su desprecio a la transparencia y también se demuestra su incapacidad a la hora de gestionar esta ciudad y solventar el problema de acceso a la vivienda".

El PSOE subraya que "retrasar este pleno es un secuestro institucional en toda regla para no hablar de los informes que certifican el precio desorbitado del alquiler y el descontrol absoluto de los pisos turísticos".

PLENO EXTRAORDINARIO

"La fecha del debate la pone el alcalde, pero nosotros", en referencia al grupo municipal socialista, "hemos apretado para que en su lugar se celebre un pleno extraordinario para hablar sobre el Debate del Estado de la Ciudad, para hablar de los problemas de Málaga", ha aclarado Mariano Ruiz Araujo.

Este pleno extraordinaria será convocado por Secretaría del consistorio para el 6 de agosto, porque "De la Torre se ha negado a convocarlo, amordazando el debate ante el problema habitacional que sufrimos en nuestra ciudad".

El portavoz socialista ha calificado de "intolerable ejercicio de cobardía política la resistencia del regidor a fijar la fecha de este debate", un "retraso" que los socialistas vinculan "al pánico del equipo de gobierno a rendir cuentas tras las multitudinarias protestas ciudadanas que han desbordado los barrios malagueños".

"En los últimos tres años, ha habido más manifestaciones, con decenas de miles de personas en la calle, para protestar por la falta de vivienda asequible y contra la especulación inmobiliaria que promueve el PP, que convocatorias del Debate del Estado de la Ciudad", ha añadido el socialista.

Asimismo, ha recordado que "desde 2019, el Debate del Estado de la Ciudad se ha celebrado en tres ocasiones, a saber septiembre de 2021, enero de 2022 y enero de 2025, mientras que Málaga para Vivir, plataforma social y vecinal, ha convocado cuatro manifestaciones desde el año 2024 (29 de junio y 9 de noviembre de 2024, 5 de abril de 2025 y 27 de junio de 2026)".

"El alcalde está a la fuga. Intenta esconderse y ganar tiempo de manera caciquil porque sabe perfectamente que el modelo de ciudad escaparate del Partido Popular está completamente agotado", ha manifestado el portavoz socialista.

Para Ruiz Araujo, "esta negativa a celebrar el debate en julio responde al temor del regidor a mirar de frente a la oposición y a una ciudadanía que ya dictó sentencia en las calles el pasado 27 de junio bajo un clamor unánime".

"De la Torre tienen pánico a debatir porque carece de respuestas frente al colapso habitacional que sufre Málaga. No quieren que hablemos de los informes que certifican el precio desorbitado del alquiler ni del descontrol absoluto de los pisos turísticos que están devorando la identidad de nuestros barrios. Retrasar este pleno es un secuestro institucional en toda regla para tapar su complicidad con los fondos de inversión y los especuladores a los que siguen poniendo la alfombra roja", ha apsotillado.

Por último, ha insistido en que "la emergencia que sufren los malagueños no cierra por vacaciones. Mientras el alcalde pretende meter los problemas de la ciudad en un cajón hasta que pase el verano, hay miles de vecinos que no saben si el mes que viene podrán seguir pagando su alquiler o si tendrán que abandonar su ciudad el próximo mes".