PSOE: "El nuevo fracaso con el auditorio demuestra que al modelo de De la Torre ya le han saltado todas las costuras"

El portavoz municipal del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, junto con ediles socialistas - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, ha criticado este martes "la improvisación" de Francisco de la Torre, "un alcalde que carece de financiación real para sus promesas y proyecta infraestructuras que se pisan entre sí" y ha advertido de que "el nuevo fracaso con el auditorio demuestra que al modelo de De la Torre ya le han saltado todas las costuras".

Ruiz Araujo ha calificado de "incomprensible" que el equipo de gobierno impulse la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos al mismo tiempo que el auditorio de la Música, "un equipamiento que el propio alcalde prevé destinar en un 50% al uso congresual".

A su juicio, "esta duplicidad es la que ha dado al traste, por el momento, con el auditorio, un proyecto que lleva más de 20 años dando vueltas" y cuyo concurso público "ha quedado desierto", ha señalado Ruiz Araujo. "Pese a anunciar De la Torre una consulta previa a nueve constructoras, ninguna empresa ha presentado ofertas para este edificio que requiere más de 200 millones de euros", ha apostillado.

Para el socialista, "este revés certifica que el modelo del Partido Popular es inoperante para impulsar equipamientos públicos, engrosando la lista de fiascos paralizados, como el Guadalmedina, La Rosaleda, el Eje Litoral, la parcela de Repsol, el rascacielos del Puerto, la parcela del Astoria o la Prisión Provincial".

"A De la Torre no le sale nada porque ya no tiene a Málaga en la cabeza", ha añadido Ruiz Araujo, al tiempo que ha advertido de que "el retorcimiento del modelo ha reventado las costuras de la ciudad".

"COLAPSO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL"

Por otro lado, Ruiz Araujo ha criticado este martes "el colapso de la gestión municipal de Paco de la Torre": "Este gobierno no ha sido capaz de impulsar ningún gran proyecto municipal, eso sí, ha facilitado el negocio de unos pocos a costa de lo público".

En concreto, ha hecho referencia al "alquiler de suelo público a precio de saldo en el entorno privilegiado de Tabacalera a una universidad privada, por 20.000 euros al año", que puede pagar "con lo ingresado por dos matrículas de un máster mientras miles de familias en Málaga invierten más del 60% de sus ingresos en alquileres que superan los 1.000 euros".

En contraposición al interés público, Ruiz Araujo ha puesto de manifiesto la "enorme brecha de desigualdad que fomenta el urbanismo del PP", haciendo referencia "a la reciente promoción de ultralujo en El Morlaco, donde ya se venden viviendas por hasta seis millones de euros".

Ante esta realidad, el portavoz del PSOE ha recriminado que "para los áticos a cinco millones, como los de La Térmica, sí que hay electricidad, pero no para la VPO", aludiendo "al supuesto bloqueo de 6.000 viviendas protegidas por parte del Ayuntamiento y la paralización de desarrollo de grandes bolsas de suelo residencial protegido en Lagar de Oliveros y Soliva Este por la falta de potencia eléctrica".

También el portavoz socialista ha evidenciado "la parálisis administrativa" que sufre la ciudad, calificando la situación de "fracaso con la tasa de basura".

"Tras tres intentos fallidos y advertencias directas de la Secretaría General para no depender exclusivamente del valor catastral", ha explicado, "los malagueños asisten a un recálculo improvisado por miedo al aluvión de litigios que ya ha tumbado normativas similares en Madrid".

Para el socialista, esta "legislatura en blanco para la ciudad concentra grandes fracasos administrativos", ha dicho, al que "se suma recientemente la aplicación del Sitae, una herramienta de tramitación digital en la que el equipo de gobierno ha destinado más de un millón de euros que "ha creado el caos organizativo en casi todas las áreas municipales".

En el campo de la movilidad, Ruiz Araujo ha señalado el "fracaso con la ZBE" tras el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Por último, Ruiz Araujo ha incidido en la crisis habitacional, "que es el principal problema en la actualidad en la ciudad de Málaga" y ha acusado al regidor de "dejar caducar los expedientes disciplinarios contra viviendas de uso turístico ilegales durante años, desoyendo el PGOU de 2011 que señalaba que estos pisos deben tener entrada independiente".

"El resultado es una cifra alarmante de saturación", porque "la ciudad contaba con apenas 600 pisos turísticos en 2013, pasó a casi 9.000 en 2023, y roza los 13.000 desde finales de 2025", ha dicho.

Ha insistido en que "el alcalde, cómplice de esta proliferación, ha obviado aplicar el PGOU vigente desde 2011, que ya exigía accesos y suministros independientes", hecho que "ha tendido alfombra roja a la especulación, a la desaparición de comercios locales de toda la vida para dar paso a pisos turísticos y a que el precio del alquiler esté por las nubes", se ha lamentado el portavoz socialista.

Para finalizar su análisis sobre "esta legislatura en blanco para la ciudadanía, pero no para los especuladores", el portavoz del PSOE ha criticado "el maltrato sistemático a las áreas de esparcimiento que necesitan los barrios malagueños".