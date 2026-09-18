PSOE pide al Ayuntamiento de Málaga la "entrega inmediata" de 35 VPO tras casi tres años de retraso en las obras

Concentración de familias adjudicatarias de las 35 viviendas de protección oficial, en Málaga. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha solicitado al Ayuntamiento, a través de un comunicado, la "entrega inmediata" a las familias adjudicatarias de las 35 viviendas de protección oficial (VPO) de la calle Ingeniero José María Garnica, en el Distrito Centro, después de, según indican, "casi tres años de retraso respecto a la fecha prevista para la entrega".

Según relata el texto, "las obras de la promoción comenzaron en febrero de 2021 y la fecha prevista inicialmente para la entrega estaba fijada en junio de 2023". Sin embargo, el PSOE malagueño ha denunciado que las 35 familias continúan esperando sus viviendas pese a haber cumplido, según han señalado, con los pagos y trámites correspondientes.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, y la viceportavoz socialista, Carmen Martín, acompañaron este pasado jueves a las familias adjudicatarias durante una concentración a las puertas de la sede del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), donde reclamaron al Consistorio que concrete una fecha para la entrega de las llaves.

En el comunicado remitido este viernes, Ruiz Araujo ha cuestionado la gestión municipal de la promoción y ha advertido de que "las familias afrontan además la posible pérdida de las condiciones hipotecarias que habían conseguido para financiar sus viviendas.

En este sentido, ha criticado la actuación de los organismos municipales vinculados a la vivienda y ha reclamado al alcalde, Francisco de la Torre, que "se centre en lo que verdaderamente necesitan los malagueños, un hogar en su ciudad".

Por su parte, Martín ha anunciado que el PSOE llevará la situación de las 35 familias al próximo Pleno municipal mediante una moción en la que también planteará medidas para incrementar la vivienda protegida en Málaga.

Martín ha asegurado que la ciudad atraviesa, a juicio de su formación, "la mayor crisis habitacional de su historia reciente" y ha situado los precios del alquiler en torno a los 16 euros por metro cuadrado. Quien también ha defendido que los adjudicatarios "han cumplido con su parte y lo que queda aquí es que el Ayuntamiento cumpla con la suya".

La responsable socialista de Vivienda ha reclamado que se complete la documentación pendiente y que se contacte con la entidad bancaria para poder entregar las viviendas a las familias.

Por su parte, adjudicatarios han trasladado a los socialistas las dificultades que afrontan como consecuencia del retraso y han explicado son familias que continúan "a la espera de una vivienda cuya entrada ya ha abonado íntegramente", según el PSOE. Además, han advertido ante la posibilidad de que "se cambien las condiciones ventajosas de la hipoteca que firmaron hace años hacia las condiciones actualmente vigentes, se traduciría en un fuerte impacto económico para las familias".