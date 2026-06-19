El PSOE pide por carta al alcalde una reunión "urgente" para abordar "el drama" de la vivienda en Málaga

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz, en una imagen de archivo. - PSOE

MÁLAGA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz, ha pedido al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, una reunión formal "y urgente" para abordar el "drama habitacional que sufren los malagueños y malagueñas".

Ruiz Araújo lo ha solicitado por carta dirigida a Alcaldía, registrada en la mañana de este viernes, con el fin de mantener un encuentro "honesto y sincero, porque la realidad así lo demanda".

"Los malagueños y malagueñas son los ciudadanos de toda España que tienen que hacer el mayor esfuerzo para poder acceder a una vivienda" ha explicado y ha señalado, citando datos del último informe del Banco de España, que "adquirir un inmueble en la ciudad cuesta el equivalente a casi diez años de sueldo íntegro".

Ante esta "grave crisis habitacional" que atraviesa la ciudad, ha dicho, "se contrapone a la concesión de 20 licencias turísticas en la capital, por parte del Ayuntamiento, al alcalde de Estepona, José María García Urbano", hecho que el portavoz socialista ha calificado como "algo escandaloso". De esta forma, "la ciudadanía se está viendo obligada a competir por las viviendas contra personas que especulan y las utilizan como inversión".

De esta manera, el principal propósito de la reunión solicitada es "pedir explicaciones" al equipo de gobierno municipal por la concesión de esta licencias de uso turístico. Asimismo, el PSOE tiene la intención de "proponer y debatir soluciones", intentar llegar a puntos de acuerdo y expresar su "disconformidad" con aquellas decisiones que consideran "inoportunas".