El PSOE pide a Diputación de Málaga censurar las declaraciones sobre cine español del director de Turismo Costa del Sol

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha anunciado que los socialistas van a presentar una moción al pleno de este martes en el que piden censurar las declaraciones del director general de la empresa pública Turismo y Planificación Costa del Sol, Arturo Bernal, dependiente de la institución provincial, en las que calificó al cine español de ser una "cuadrilla de ingratos que viven o han vivido de las ayudas de un país".

Dicha censura es uno de los cinco acuerdos que se presentarán al pleno. El segundo es otra petición para que la corporación al completo muestre su respaldo al sector cinematográfico español y defienda las ayudas a la producción que recibe como instrumentos para el fomento de su actividad económica y para la defensa de la creación intelectual y de la cultura como derecho de ciudadanía.

Además, ha adelantado Conejo que pedirán la felicitación del pleno a la actriz malagueña Adelfa Calvo, ganadora del Goya a la mejor actriz de reparto por su papel en la película 'El Autor'; y la reclamación al equipo de gobierno para que mediante la empresa Turismo y Planificación Costa del Sol ponga en marcha una campaña específica de promoción de la provincia vinculada al mundo del cine, con el 'Festival de Málaga. Cine en Español' como referente principal.

También pedirán, por último, la solicitud de dar traslado de todos estos acuerdos a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, al 'Festival de Málaga. Cine en Español' y a la actriz Adelfa Calvo, han detallado los socialistas en un comunicado este domingo.

"Solo hay una cosa que me dé más pereza y hartura que lo de los separatistas catalanes y es la infumable e impresentable pantomima del cine español que cada año tenemos que aguantar de una cuadrilla de ingratos que viven o han vivido de las ayudas de un país al que no paran de denostar porque eso es ser progre y moderno. Me niego...". Éste es el texto publicado por Arturo Bernal, en la red social Facebook.

Unas palabras que, según ha asegurado Conejo, fueron secundadas por otro cargo de confianza de la institución provincial, la directora de Desarrollo Económico de la Diputación, Inmaculada Aragón, y encargada de Málaga de Moda, que ha sacado recientemente unas ayudas al sector de la moda, ha apostillado el socialista.

"Cuando el director general compartía su opinión sobre la impresentable pantomima del cine español, en referencia a la entrega de los premios Goya, una actriz malagueña, Adelfa Calvo, recibía el galardón a la mejor actriz de reparto por 'El autor'", ha lamentado el portavoz del PSOE en la Diputación.

En la misma línea, ha recordado que dicha "pantomima de una cuadrilla de ingratos que viven de las ayudas de un país", como calificó Bernal, ha sido presentada "en tres ocasiones por un actor malagueño, Dani Rovira, a la sazón de hijo predilecto de la provincia, máxima distinción que entrega la Diputación Provincial", ha agregrado.

El socialista ha señalado que el director general de la empresa pública de turismo, "al que no se le conoce ninguna declaración en contra de las ayudas al IBI de los hoteles que el presidente de la Diputación creó y eliminó en su primer mandato", tiene como misión diaria promocionar nuestra provincia.

En este sentido, ha incidido en que Málaga tiene "una estrecha vinculación con el cine español, por múltiples razones, pero una que sobresale: su capital acoge el Festival de Málaga Cine en Español, al que vienen anualmente una cuadrilla de ingratos que viven o han vivido de las ayudas de un país", ha explicado criticando de nuevo las palabras de Bernal.

"Las declaraciones de enero del director general de la empresa pública de turismo nos recuerdan que quedan pocas semanas para la celebración de la nueva edición del festival, con patrocinio por parte de la institución provincial incluido. Por no recordar las campañas turísticas que se valen de la imagen de los actores de la tierra para promocionar el destino malagueño", ha afirmado.

Conejo se ha referido a las voces de cineastas en los medios de comunicación "reprochando a Arturo Bernal estas declaraciones, sobre las que primero se ratificó y después se retractó". Así, ha añadido que "no entraremos en analizar críticamente el discurso del director general", pero "debemos resaltar la referencia a las ayudas que recibe el sector cinematográfico".

En esta línea, el portavoz socialista ha apostillado que "como si otros sectores productivos no recibieran incentivos, subvenciones, préstamos reintegrables, exenciones fiscales o cualquier otro instrumento público para fomentar su actividad. Lo dice un directivo que otorga contratos y patrocinios directos y por concurrencia a empresas e instituciones", ha criticado.