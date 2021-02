El PSOE pide explicaciones a la Junta por autorizar una montería en Ardales con el municipio cerrado perimetralmente

MÁLAGA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de los socialistas malagueños y parlamentario andaluz, José Luis Ruiz Espejo, ha anunciado este lunes que ha registrado una pregunta en la Cámara autonómica dirigida al consejero de Salud, Jesús Aguirre, sobre la montería celebrada en Ardales (Málaga) "cuando el municipio roza la tasa de 1.400 casos de COVID por 100.000 habitantes y sus vecinos se encuentran confinados desde hace dos semanas".

Ha señalado que este pasado sábado se celebró una montería en Ardales y en fincas colindantes a este municipio "que está cerrado perimetralmente y toda su actividad no esencial". "No comprendemos cómo, con esta situación epidemiológica, se autoriza este tipo de actividad", ha dicho.

Ruiz Espejo también ha reprochado al ejecutivo andaluz que se haya permitido la participación de personas "no residentes en el municipio o en los municipios cercanos", apuntando que "hasta en Sierra Nevada se ha cerrado la participación en las actividades de esquí a los no residentes en Monachil o no federados dado el cierre perimetral que sufre ese municipio".

"No entendemos que no se haya tenido ese mismo criterio para las actividades de montería o de caza", ha añadido, al tiempo que ha detallado que en la pregunta parlamentaria también solicitará "responsabilidad por la autorización y permitir este tipo de actividades".

"Ya está bien de que el consejero de presidencia, Elías Bendodo, se pasee por los distintos puntos de la provincia donde hay cierres perimetrales y de actividad para su campaña de propaganda mientras se permite, también, este tipo de actividades que implica el trasiego de personas de otros municipios", ha dicho.

Al respecto, ha señalado que están cerradas "actividades importantes como la hostelería en muchos municipios de Málaga y en más de 70 municipios el cierre perimetral. Por eso queremos saber si se va a abrir algún tipo de investigación al respecto o se va a modificar la normativa, es una situación grave".

Por su parte, la portavoz socialista y secretaria general del PSOE local, María del Mar González, ha destacado "el malestar entre los vecinos del municipio cuando Ardales se encuentra en confinamiento desde hace más de 14 días con toda su actividad no esencial paralizada".

"En las condiciones en las que se encuentra Ardales ahora mismo no es seguro que venga gente de fuera y vamos a seguir confinados al menos otros 14 días", ha concluido.