El PSOE pide invertir los 15 millones que Junta recauda de la AP-7 en el transporte público de la Costa del Sol

En Estepona, el diputado nacional y vicesecretario general del PSOE de Málaga, Ignacio López, junto con la secretaria general del PSOE local, Emma Molina. - PSOE

ESTEPONA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El diputado nacional del PSOE Ignacio López ha exigido este viernes en Estepona (Málaga) al presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, que "invierta en el transporte público de la Costa del Sol los 15 millones de euros que recauda cada año la Junta de Andalucía a través del IVA de la AP-7".

"La movilidad de la Costa del Sol es competencia de Moreno Bonilla y de la Junta de Andalucía. Que no exija tanto a los demás y que se ponga a trabajar en lo que es competencia suya", ha afirmado.

López ha criticado que el transporte público en la Costa del Sol "es claramente insuficiente" y ha responsabilizado al Gobierno andaluz de esta situación. "En los últimos 25 años en la Costa del Sol vive el doble de personas, vienen el doble de turistas y se mueve el doble de gente, pero el transporte público sigue siendo exactamente el mismo", ha explicado.

"¿Cómo es posible que moviéndose el doble de personas cada día, Moreno no haya mejorado nada el transporte público de la Costa del Sol?", se ha preguntado.

En este sentido, ha criticado que la Junta "no haya incorporado nuevos servicios de transporte público en las concesiones". "Cero euros invertidos, ni un servicio nuevo. Con el doble de personas, el transporte público sigue siendo el mismo, insuficiente, y las carreteras están colapsadas", ha añadido.

El diputado socialista ha recordado que en los últimos meses representantes de la Junta, ayuntamientos gobernados por el PP y el propio Partido Popular "han reclamado que el IVA que se recauda de la AP-7 se destine a reducir las tarifas de la autopista". "Nosotros decimos que la mitad de ese IVA lo está recaudando Moreno: 15 millones de euros cada año que no está invirtiendo en el transporte público, que es lo que debería hacer", ha subrayado.

Según López, "si Moreno destinara esos 15 millones de euros al transporte público de la Costa del Sol, existiría el doble de servicios de transporte público que hay ahora". "Eso significaría sacar 15.000 coches cada día de las carreteras. Moreno Bonilla podría hacerlo de un día para otro", ha apostillado.

"El dinero del IVA que recauda Juanma Moreno Bonilla por la AP-7 debe invertirse en transporte público para que tengamos el doble de servicios y podamos sacar 15.000 coches de las carreteras de la Costa del Sol cada día", ha insistido.

En este punto, López ha defendido que la forma "más eficaz y más rápida" de reducir el colapso de las carreteras es ofrecer a la ciudadanía una alternativa real al vehículo privado. "Si conseguimos duplicar el transporte público, habrá mucha gente que decida dejar el coche y coger el autobús. Pero para que eso sea así, el servicio tiene que ser de calidad, y a día de hoy no lo es porque Moreno Bonilla no invierte nada", ha concluido.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Estepona, Emma Molina, ha señalado que la Costa del Sol Occidental tiene "un problema evidente de movilidad" y ha recordado que "el transporte interurbano es una competencia de la Junta de Andalucía". "Moreno no invierte ningún euro en solucionar el problema de movilidad que tienen municipios como Manilva, Casares o Estepona", ha afirmado.

Molina ha explicado que "hay municipios de la comarca con un transporte insuficiente y con muy poca frecuencia, lo que provoca que muchos usuarios descarten utilizarlo". "Para hacer recorridos cortos se puede tardar más de una hora. Así es imposible que la gente deje el coche", ha advertido.

En el caso de Estepona, Molina ha señalado que la línea interurbana M-79 se utiliza también como transporte urbano, "lo que provoca saturaciones, especialmente en época estival".