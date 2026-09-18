El PSOE pide a Juanma Moreno que "se deje de estudios" y decida la próxima ampliación del metro de Málaga

Josele Aguilar, secretario general del PSOE de Málaga. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha pedido este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "que se deje de tantos estudios, de tantos exámenes, de tanto pensar y anuncie de una vez cuál será la próxima ampliación del metro de Málaga".

Una reivindicación que se produce en referencia a cuando, según los socialistas, "en 2018 Moreno se comprometió a que el metro llegaría al Parque Tecnológico en tres años".

Así lo ha especificado este viernes el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, quien en rueda de prensa ha señalado que el inicio de septiembre ha vuelto a poner sobre la mesa "los problemas de movilidad y de tráfico en Málaga y en toda la provincia", quien acusa al Gobierno andaluz de "no ofrecer las soluciones necesarias en materia de transporte público".

En referencia a la obra de ampliación del metro de Málaga hacia el Parque Tecnológico, Aguilar apunta: "El presidente de la Junta dijo que era una obra sencilla, que no era costosa y que en tres años estaría lista. Ocho años después, estamos todavía pensando cuáles de las posibles soluciones del metro se van a aplicar".

Asimismo, ha recordado que la Junta estudia actualmente las ampliaciones hacia Ciudad Jardín, El Palo y Rincón de la Victoria o el Parque Tecnológico, que daría también servicio a Campanillas. "Que nos diga ya cuál va a ser la siguiente ampliación del metro", ha reclamado el dirigente socialista.

Aguilar ha señalado además que la prolongación actualmente en ejecución hacia el Hospital Civil "ya estaba prevista e incluso presupuestada cuando dejó el Gobierno de la Junta el Partido Socialista".

Asimismo, el secretario general del PSOE malagueño también ha reclamado mejoras inmediatas en el transporte interurbano: "Tenemos el mapa concesional de hace más de 20 años y Moreno Bonilla no afronta renovar ese mapa concesional ni apostar por el transporte en autobús", ha criticado.

En concreto, ha hecho referencia a los barrios de La Cala del Moral y Rincón de la Victoria, en Málaga, donde según Aguilar, "los vecinos se quedan en las paradas porque los autobuses llegan completos, tiene que haber más frecuencia, tiene que haber más plazas y tiene que ser un transporte público eficaz", ha defendido.