El PSOE pide mayor dotación policial en Málaga y critica el "vandalismo" y "exceso de velocidad" en la Loma

MÁLAGA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha pedido al Ayuntamiento de Málaga la recuperación de la policía de proximidad y el incremento de agentes locales en la ciudad de Málaga, que tiene "un déficit de 300 de ellos" según la ratio que baraja la Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP), lo que sitúa la media de dos agentes por cada mil habitantes, ha denunciado el PSOE.

Para el edil socialista Salvador Trujillo, "la sola presencia de una pareja de policías locales es una medida preventiva contra la comisión de delitos contra la propiedad, contra altercados, agresiones e, incluso exceso de velocidad en una zona residencial como es el caso de la Loma de San Julián".

Así lo ha pedido el concejal del PSOE tras recibir "quejas" por parte de vecinos de este barrio del distrito de Churriana. "Advierten de que los conductores de VTC piratas, ilegales, van a toda velocidad por la Loma de San Julián. Además, ha habido una agresión verbal por parte de estos conductores a una joven de la barriada, algo que no se puede permitir. La trifulca terminó a empujones", ha criticado Trujillo en un comunicado.

Vecinos de La Loma han expresado a Trujillo que "están hartos de actitudes incívicas que han elevado el nivel de conflictividad. Hay mal ambiente también porque se sirven de las puertas de las casas de los vecinos como aparcamientos para los coches de estos piratas, por lo que se hace necesario un plan de movilidad y de vigilancia para devolver la buena convivencia a esta, hasta el momento, tranquila zona de nuestro distrito".

Según han reprochado desde el PSOE, no es la primera vez que La Loma de San Julián sale a la palestra por problemas de movilidad. "De hecho, llevan años pidiendo un plan de movilidad que no termina de hacer el equipo de gobierno", asegura Trujillo. A la actividad de los conductores no autorizados de empresas VTC "se suma también que los vehículos de las empresas de alquiler que surten al aeropuerto de Málaga pasan a toda velocidad por aquí, sin respetar límites de velocidad ni pasos de cebra, poniendo en peligro la integridad de los vecinos", ha aseverado el socialista.

En marzo de este año, el grupo del PP votó en una comisión municipal en contra de una moción socialista para garantizar un plan de movilidad para San Julián. "La excusa fue que lo tenían en estudio, pero lo cierto es que los vecinos no han recibido desde hace años una respuesta a sus demandas", critica el concejal del PSOE.

Trujillo advierte de que "esta zona residencial sufre un aparcamiento ilegal y las altas velocidades que alcanzan los coches VTC y de alquiler de vehículos cada día con más intensidad, mucho más en la temporada alta cuando se dispara la llegada de turistas a nuestra ciudad". Por eso, insiste en que "se tomen cartas en el asunto, que aumente la vigilancia policial y que se cree de una vez por todas este plan de movilidad antes de que haya que lamentar mayores desgracias en La Loma de San Julián", ha zanjado.