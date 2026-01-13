PSOE-A pide a Moreno que "mire a la cara" a los andaluces que "sufren listas espera" de un sistema sanitario "colapsado"

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, junto a al secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, una usuaria de sanidad pública y el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha instado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "que mire a la cara a todos los andaluces y andaluzas que están sufriendo el drama de las listas de espera" en un sistema sanitario que "ha colapsado". "No se puede hacer negocio con la vida de la gente", ha manifestado, al tiempo que ha considerado que el dinero de los impuestos "tiene que servir para blindar la sanidad pública".

En declaraciones a los periodistas ante el Hospital Regional de Málaga, junto al secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, Márquez se ha referido a que "hay dos millones de andaluces y de andaluzas esperando en las listas de espera" y a que "la gente tarda más de lo que dice la ley para poder ver al médico, para poder hacerse una prueba, para poder operarse".

Además, ha dicho que en el caso del Hospital Regional de Málaga "las listas de espera dicen que de media los malagueños y las malagueñas tardan 220 días, siete meses y medio para poder operarse" y ha asegurado que "hay 5.000 malagueños y malagueñas que llevan esperando más de un año una operación importante, que se están demorando, retrasando y anulando operaciones incluso de niños".

"Esas cifras tienen nombres y apellidos, tienen rostros, tienen gente a la que mirar a los ojos y se empañan, porque hay un sufrimiento, un drama detrás de estas cifras", ha asegurado la socialista, quien ha dicho que son muchos casos, como el de un hombre con 78 años que "ha estado sentado 36 horas en una silla en urgencia, 36 horas, que se ha puesto más malo todavía de como venía al hospital".

Según ha indicado, "todo el dinero que está llegando a la Junta de Andalucía en estos momentos debe ser para blindar la sanidad pública" y ha recordado que ha denunciado y avisado sobre esta situación, además de que "hemos dicho que queremos colaborar, que queremos contribuir, que la sanidad hay que mejorarla".

"Que no se puede hacer negocio con la vida de la gente, que el dinero de los impuestos de los trabajadores de Andalucía tienen que servir para blindar la sanidad", ha aseverado Márquez, quien ha incidido en que "no se puede consentir que con independencia del dinero que tenga la gente en su cuenta corriente, eso te dé más prioridad para curarte o no, para salvar tu vida o no".

También se ha referido a que los profesionales sanitarios "están exhaustos, no pueden más", por lo que también ha tenido palabras de apoyo a este personal "extraordinario". "El problema no es de los sanitarios que precisamente dan la cara en muchas ocasiones y que aguantan la desesperación que tenemos los ciudadanos también, que tenemos derecho a quejarnos cuando no nos atienden a tiempo", ha dicho.

"El problema es que el sistema ha colapsado porque han destinado los recursos públicos a hacer negocio, a privatizar lo más sagrado que teníamos los andaluces y las andaluzas, que era nuestra sanidad pública", ha lamentado la vicesecretaria socialista.

En la comparecencia ha dado su testimonio Maite Arjona, una mujer de Antequera (Málaga) a la que Márquez ha dado las gracias por dar "voz al drama de muchos andaluces y de muchas andaluzas con las listas de espera que estamos sufriendo en la sanidad pública en Andalucía". "Gracias por ser el escaparate para poder denunciar este tipo de casos, de dramas, de negligencias criminales, diríamos nosotros", ha dicho.

Maite Arjona ha explicado que es usuaria de los servicios públicos de sanidad y en julio le hicieron una prueba en la que salió que tenía un tumor en el páncreas. Le iban a hacer una biopsia en diez días, lo intentaron, pero se tuvo que anular para hacérsela por quirófano. "Me dijeron que era un plazo de diez días, para hacérmela sobre el 17 de agosto; a día de hoy estoy esperando todavía la prueba", ha lamentado.

Arjona ha insistido en que no sabe "si tengo o no tengo cáncer, porque no tengo pruebas hechas" y ha señalado que ante las quejas que ha puesto le han dicho "que no se podía hacer porque solamente había tres personas para quirófano, que no había anestesista... y a día de hoy no sé mi situación". "Yo no sé lo que tengo, ni si tengo cáncer en qué situación estoy porque no tengo pruebas hechas, ojalá no sea así, porque no sé lo que puedo durar".

"Lo que sí sé es que está fallando la sanidad ahora mismo. Ha habido una sanidad tan buena, pero el sistema no está funcionando, no sé por qué. Ojalá esto se arregle para mí y para muchas personas que soy consciente de que están en mi misma situación y me están apoyando para que yo dé voz en este asunto. Porque hay bastantes", ha concluido.

Al respecto, la vicesecretaria socialista ha destacado la "valentía" de esta mujer y su "generosidad y solidaridad" para hacer este llamamiento. "Maite no debería de estar aquí, a Maite no tendríamos que estar hoy agradeciéndole que fuera valiente. Maite debería de estar en su casa tranquila, sintiéndose segura porque existe una sanidad pública en Andalucía que le da cobertura, que la atiende y que la protege", ha dicho.

"No se puede consentir que una mujer que en estos momentos tiene dudas sobre si tiene cáncer de páncreas", ha apuntado Márquez, quien ha indicado que "no se puede consentir que desde el mes de julio esté esperando una prueba" ni que "la respuesta que le da la Junta de Andalucía después de haber puesto reclamaciones, es lleva usted razón, no estamos cumpliendo con los plazos".

Por su parte, Aguilar ha recordado que los socialistas llevan "muchos años denunciando la crítica situación del sistema sanitario público en Málaga, el maltrato que por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, de Juanma Moreno, se está dando a la sanidad pública en Málaga, alcanzando cifras muy lamentables, récord de pacientes en listas de espera, tanto de Atención Primaria, especialistas, como intervenciones quirúrgicas".

"Hoy queremos poner foco y personalizar esta dramática situación en una persona que ha querido poner voz a esta situación que padecen miles de malagueños y malagueñas", ha señalado el socialista en referencia a Maite Arjona, al tiempo que ha incidido en que "desde el PSOE solo queremos dar voz a la situación que están padeciendo y sufriendo miles y miles de malagueños y malagueñas, de andaluces y andaluzas".