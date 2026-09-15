PSOE pide participación ciudadana para decidir sobre las estatuas del puerto de Málaga y Con Málaga exige la retirada

Archivo - Imagen de archivo del momento de la instalación de las polémicas esculturas gigantes de Neptuno y Venus en el puerto de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y Con Málaga en el Ayuntamiento de la capital también se han manifestado este martes sobre las esculturas del puerto, cuya instalación por plazo de seis meses termina este miércoles. Así, los socialistas han reclamado al alcalde, Francisco de la Torre, que impulse un proceso de participación ciudadana sobre el futuro del conjunto escultórico, mientras que la coalición de izquierdas ha exigido la retirada.

Al respecto, el portavoz socialista en el Consistorio, Mariano Ruiz Araujo, ha advertido de que "lo que se presentó a Málaga como una instalación temporal corre el riesgo de convertirse en permanente por una decisión tomada desde un despacho y sin que la ciudad haya podido pronunciarse".

"El discurso de la participación ciudadana del que habla el alcalde no se lo cree nadie. Se han presentado 12.000 firmas, recogidas por el propio autor, pero que no hemos visto, para pedir la permanencia de las estatuas en el puerto y las acepta, pero no tiene en cuenta las más de 41.000 firmas presentadas para que los terrenos de Repsol acojan un gran bosque urbano en la totalidad", ha dicho Ruiz Araujo.

El dirigente del PSOE ha recordado en un comunicado que la propuesta de elevar un hotel rascacielos en el Dique de Levante, la conocida popularmente como torre del puerto, "se ganó 14.000 firmas en contra de esta localización y también fueron declinadas por el regidor del PP".

"Este debate ya no consiste en si a uno le gustan más o menos las estatuas. Estamos hablando de quién decide sobre uno de los espacios más representativos de Málaga y sobre una fachada marítima que forma parte de la imagen de la ciudad", ha señalado.

En este punto, ha reiterado la posición que su grupo ha mantenido desde la instalación del conjunto de las esculturas de Neptuno y Venus: "No es el emplazamiento adecuado". "Lo hemos dicho desde el principio. Pero tampoco pretendemos sustituir la decisión unilateral del alcalde por la nuestra. Si De la Torre está tan convencido de que Málaga quiere estas esculturas ahí de manera permanente, que pregunte a los malagueños", ha señalado.

Ruiz Araujo ha criticado especialmente que la aceptación de la cesión "pueda utilizarse para consolidar por la vía de los hechos una instalación concebida inicialmente como temporal". "Primero se colocan provisionalmente, después se prolonga su presencia y finalmente se acepta su cesión para justificar que se queden. No compartimos esa forma de construir ciudad. Lo temporal no puede convertirse en permanente simplemente porque el alcalde deje pasar el tiempo", ha criticado.

Asimismo, la también concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez ha reclamado la apertura de un proceso participativo antes de adoptar cualquier decisión definitiva sobre el conjunto escultórico. "El puerto no es el salón particular de ningún alcalde. Es uno de los espacios que mejor representan a Málaga y los malagueños tienen derecho a participar en una decisión que puede modificar durante décadas su imagen", ha afirmado.

Rodríguez ha señalado que las dimensiones y ubicación de las esculturas "producen un impacto evidente sobre las perspectivas del entorno" y ha recordado que distintas voces de los ámbitos social y cultural de Málaga han cuestionado su permanencia. Por ello, los socialistas proponen que el Ayuntamiento que "impulse un proceso de participación que permita conocer de manera clara la opinión de la ciudadanía sobre la permanencia del conjunto en su ubicación actual".

CON MÁLAGA

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado que el alcalde "haya mentido a los malagueños y las malagueñas e incumple su compromiso de retirar las estatuas del Puerto tras estos seis meses" y ha advertido de que, tras la denuncia administrativa interpuesta por su grupo, "siguen sin aclararse las posibles irregularidades administrativas en la concesión".

"Yo creo que la mentira es algo que hay que desterrar en política. Hay que decir la verdad siempre y el equipo de gobierno del PP hace unos meses dijo que se iban a cambiar esas estatuas y que iba a tener una duración limitada en el tiempo de seis meses y no lo que inicialmente se planteaba en el contrato con el escultor que era de varias décadas", ha apuntado.

La portavoz adjunta de Con Málaga también ha subrayado, como el PSOE, que el alcalde "no ha estado tan atento ni le ha hecho tanto caso a los vecinos y a las vecinas cuando han presentado miles de firmas para que, por ejemplo, en los terrenos de Repsol pudiera haber un bosque urbano", mientras que "sí le da categoría y valor a la firma que el entorno del escultor ha presentado en relación a este asunto".

Asimismo, Morillas ha tachado de "muy grave" que "cuando todavía en este punto no se han aclarado si han existido irregularidades administrativas en esta concesión, se siga erre que erre con la permanencia de las esculturas en la ciudad", punto en el que ha recordado que su grupo municipal presentó una denuncia administrativa "que todavía no ha sido resuelta ni contestada".

Para Morillas, "hay un modus operandi que nosotras queremos denunciar, y es que al mismo tiempo que estatuas como las del Cenachero, que es una escultura que representa un elemento de la identidad malagueña, que estaba en un lugar central en la Plaza de la Marina, y que fue desplazada tras la remodelación, nos encontramos con posiciones como las que está defendiendo en la junta de gobierno local el alcalde, como es la de mantener estas esculturas en la entrada del puerto".

"Nos parece que lo que toca en la ciudad de Málaga es proteger nuestro patrimonio histórico y cultural, es defender y poner en valor las señas de la identidad y, también, las señas y las creaciones de los artistas malagueños y malagueñas. Pero también toca esclarecer si, en este caso hubo, tal y como se ha denunciado por parte de diversos colectivos, irregularidades administrativas en la concesión", ha concluido.